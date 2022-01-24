Bir süredir gündemde olan KDV düzenlemesine ilişkin paylaşılan yeni detaylara göre çalıştayda temel gıdada KDV’nin sıfırlanması talebi ön plana çıktı. Bununla birlikte temel ihtiyaçlarda da KDV’nin sıfırlanması ya da %1’e düşürülmesi gündemde.

Yaklaşık iki hafta önce Türkiye gündemine zamlar sonrası pahalanan temel ihtiyaç ürünlerine uygulanacak yeni bir uygulama gelmişti. AKP'nin ekonomi kurmayları tarafından paylaşılan detaylara göre temel ürünlerden alınan Katma Değer Vergisi’nde ‘indirim ve sadeleşmeye’ gidilecekti. Bu uygulama hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Aktarılan bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı, KDV oranlarının aşağı çekilmesi için yürütülen çalışmada sona geldi. Başkanlıkta sektör temsilcileriyle yapılan çalıştayda, lüks sayılmayan ürünlerde KDV’nin tamamen kaldırılması talebi ön plana çıktı. Bu talep doğrultusunda KDV’si %18’den 0’a indirilecek olan bazı ürünler ve ürün grupları da listelendi.

Temel gıdalarda KDV ortadan kalkabilir

Sabah Gazetesi tarafından paylaşılan bilgilere göre KDV oranı sıfırlanacak ürünlerin şu şekilde olması planlanıyor:

Temel gıda ürünleri

Yağ

Yumurta

Süt ve süt ürünleri

Et ve et ürünleri

Bebek maması

Hijyenik ped

Bunun yanı sıra çalışma kapsamında gıdayla birlikte eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarda da KDV oranında düzenleme yapılmasının planlandığı ifade edildi. Tüketici Konfederasyonu, temel ihtiyaçlarda KDV’nin komple kaldırılmasını talep ederken, bazı sektör temsilcileri gıdada tek bir KDV oranının uygulanıp bunun da %1’e çekilmesini istediklerini dile getirdi.

Günümüzde %1, %8 ve %18 olmak üzere üç farklı şekilde KDV uygulanıyor. KDV’nin sadeleştirilmesi, istisnalar, indirimler ve iade süreçlerine ilişkin çalışmalar devam ederken, üzerinde durulan öncelikli konu, %18’lik KDV’nin düşürülmesi yönünde.