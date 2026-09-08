Yıllarca Tarayıcıdan Oynadığımız Happy Wheels, Çok Yakında Steam'e Geliyor: İşte Çıkış Tarihi!

Efsane tarayıcı oyunu Happy Wheels, 16 yılın ardından reklamsız ve gelişmiş özellikleriyle Steam'e geliyor.

Bir döneme damgasını vuran ve internette âdeta fenomen hâline gelen fizik tabanlı oyun Happy Wheels, ilk çıkışından tam 16 yıl sonra yepyeni bir platforma adım atmaya hazırlanıyor.

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Amerikalı geliştirici Jim Bonacci tarafından yaratılan oyun, yıllar sonra oyuncularla Steam üzerinde buluşacak.

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21 Eylül'de Steam'e geliyor

İlk olarak 2010 yılının yaz aylarında tarayıcı oyunu olarak hayatımıza giren Happy Wheels, 2015 yılında iOS ve 2020 yılında ise Android cihazlar için yayınlanmıştı. Geliştirici Jim Bonacci’nin 2020’nin sonlarından bu yana sessizliğini korumasının ardından, projenin resmî Discord sunucusunda heyecan verici bir duyuru yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Happy Wheels, 21 Eylül tarihinde Steam platformunda yerini alacak.

Oyuncuları oyunun Steam sürümünde tam teşekküllü bir seviye editörü, 5 milyondan fazla kullanıcı yapımı bölüm, kendine has araçlara sahip benzersiz karakterler, ölümcül engeller ve kontrolcü desteği bekliyor.