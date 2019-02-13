Harley-Davidson’ın elektrikli motosikleti LiveWire için hazırlanan HD Connect uygulamasına IBM tarafından destek sağlanacak.

Dünyanın en çok bilinen motosiklet üreticisi Harley-Davidson, kısa bir süre önce elektrikli motor teknolojisine geçiş yapmış ve LiveWire modelini göstermişti. Hemen sonrasında da ön sipariş süreçleriyle ilgi odağı haline gelen LiveWire, şimdi de teknolojisi ile kendinden söz ettirecek.

LiveWire için hazırlanan HD Connect sistemi, yapılan açıklamalara göre IBM ile yapılacak iş birliği sonucunda sürücülere büyük kolaylık sağlayacak. IBM’in yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojileriyle desteklenecek bu sistemde, sürücünün güvenliği ön planda tutulacak.

Harley-Davidson Ürün Planlama ve Portföy Müdür Yardımcısı Marc McAllister, LiveWire modelinin bulut üzerinden her an bağlantıda kalacağını ve sürücüsüne kişisel deneyim noktasında iyi bir yardımcı olacağını vurguladı.

HD Connect ile sürücüler, istedikleri zaman ve istedikleri yerde, motosikletleri hakkında güncel bilgileri edinebilecekler. Bu bilgiler arasında batarya durumu, tahmini menzil ve en yakın şarj etme noktalarının konumları gibi detaylar yer alacak.

IBM Cloud temelinde yükselecek olan bu yeni deneyim anlayışı, sadece elektrikli motora sahip bir araç üretmekle yetinilmeyecek olunduğunu gösteriyor. Anlaşılan o ki otomobil sektöründe yaşanan elektrikli ve otonom sistemler, benzer şekilde motosiklet tarafında da kendini iyiden iyiye gösterecek.