Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, Harry Potter dizisini ne zaman yayımlamayı planladıklarını açıkladı.

Warner Bros. Discovery, 2023’ün nisan ayında Discovery+ ve HBO Max’i “Max” ismi altında birleştirirken birçok yeni yapımında duyurunu yapmıştı. Bunlardan belki de en çok dikkat çekeni Harry Potter dizisiydi.

Birçok başarılı yapımıyla tanıdığımız HBO imzalı olacak diziden şu ana kadar çok az bilgi görmüştük. Ancak bugün bu durum değişti ve Warner Bros.’tan hayranları çok heyecanlandıracak bir açıklama yapıldı.

Harry Potter dizisi, 2026 yılında çıkış yapacak

Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav, şirketin dördüncü çeyreğine ilişkin toplantısında Harry Potter dizisiyle ilgili konuştu. Yapım için çok heyecanlı olduklarını aktaran Zaslav, dizinin 2026 yılında Max üzerinden yayımlanmasını planladıklarını ifade etti.

CEO, buna ek olarak birkaç hafta önce HBO ve Max’in içerik tarafının başı Casey Bloys ve Warner Bros.’un televizyon departmanının başkanı Channing Dungey ile dizi için Londra’da bir araya geldiklerini ifade etti. Zaslav, üçünün kitapların yazarı J.K. Rowling ile buluştuğunu aktardı. Bu da yakında daha fazla bilgi gelebileceğinin bir göstergesi olabilir.

Harry Potter dizisi, 7 sezon sürecek, her kitaba sadık kalacak

Şimdiye kadar yapılan açıklamalara göre dizi, kitaplara sadık kalan bir yapım olarak karşımıza çıkacak. 10 yıla yayılan, her biri bir kitabı işleyecek 7 sezonluk bir dizi göreceğiz. HBO, karakterlerin de derinlemesine işleneceğini söylüyor.

Dizinin kadrosu hâlâ belli değil

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004)

Harry Potter’ın kadrosuyla ilgili henüz herhangi bir gelişme yok. HBO, rollere tamamen yeni isimlerin geleceğini söylemişti. Kimlerin olacağını bilmiyoruz ancak şirket, seriyi en iyi temsil edecek kişileri aradığını belirtiyor.

Dizinin yazarları ve yaratıcısı konusunda da henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak J.K. Rowling’in yapımda önemli bir rolünün olacağını biliyoruz. HBO, şu sıralarda birçok yazar ile görüşmeler sürdürüyor. Deadline’ın iddiasına göre Succession’ın 3. ve 4. sezonlarında görev alan Frencesca Gardiner, Harry Potter için düşünülen yazarlardan. Kesin bir açıklama geldiğinde sizi bilgilendireceğiz.

Harry Potter dizisi fragmanı

Harry Potter dizisi hâlâ çok erken aşamalarında. Bu yüzden sadece logonun, Hogwarts’ın ve ikonik müziğin yer aldığı duyuru fragmanı var. Dizinin kadrosu belli olup çekimleri yapıldığında ilk fragmanı ve görselleri göreceğiz. Ancak bunun yakın bir zamanda olmayacağını söylemek gerek.