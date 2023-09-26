Harry Potter serisinin en sevilen karakterlerinden bir tanesi olan Remus Lupin bir büyücü, kurt adam ve Zümrüdüanka yoldaşı olmasının yanı sıra Harry’nin öğretmeni ve babasının en iyi arkadaşıdır. Onun hakkında yalnızca bunları biliyorsanız emin olun Remus Lupin hakkındaki ilginç bilgileri daha duymadınız demektir.

İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından kaleme alınan ve ilk kitabı 1997 yılında yayımlanan Harry Potter kitap serisi 2007 yılında son kitabı ile tamamlanırken 2001 yılında sinema uyarlamaları başladı ve 8 filmlik bir seri ile izleyicinin karşısına çıktı. Harry Potter ve arkadaşlarının büyülü maceralarına konuk olduğumuz hikâyeler boyunca pek çok farklı karakterle de tanıştık. İşte bunlardan bir tanesi de Remus Lupin’dir.

Remus Lupin karşımıza ilk kez Harry Potter ve Azkaban Tutsağı kitabında, Karanlık Sanatlara Karşı Savunma profesörü olarak çıktı. Kendisi aynı zamanda Harry’nin babasının bir arkadaşı, bir Zümrüdüanka yoldaşıdır. Onu en ilginç kılan özelliklerinden bir tanesi ise aslında kurt adam olmasıdır. Bu özellikleri nedeniyle serinin en sevilen karakterlerinden birine dönüşen Remus Lupin hakkındaki ilginç bilgilere gelin yakından bakalım.

Harry Potter serisindeki Remus Lupin hakkında bilgiler:

Remus Lupin’in adı bile aslında kim olduğunu belli ediyor.

Kendi Patronus’undan nefret ediyordu.

En büyük korkusu dolunaydır.

Hayatı boyunca kurt adam önyargılarıyla uğraştı.

Remus Lupin, intikam için kurt adama dönüştürüldü.

Öğretmen olmak için onu zorlayan Dumbledore oldu.

Hogwarts Savaşı'ndaki mücadelesi ödüllendirildi.

Rowling, Remus Lupin’i öldürdüğü için çok üzgün.

Remus Lupin’in adı bile aslında kim olduğunu belli ediyor:

J. K. Rowling’in karakterler üzerindeki ince dokunuşlarını Remus Lupin adında görmek mümkün. Roma mitolojisinde Roma’nın iki kurucusu vardır, bunlar Remus ve Romulus’tur. Bu ikili kurtlar tarafından yetiştirilmişlerdir. Daha ilginç olan ise Lupin’in babasının adı da kurttur. Lyall ismi, eski İskandinav dilinde kurt anlamına gelen Liulfr kelimesinden türetilmiştir. Lupin soyadı ise Latince kurt anlamına gelen lupus kelimesinden türetilen bir kelime oyunudur.

Kendi Patronus’undan nefret ediyordu:

Kulağa biraz geliyor olabilir çünkü Harry Potter’a Patronus büyüsünü öğreten bizzat Remus Lupin’dir ama aslında o tüm Patronuslardan değil, bir tek kendininkinden nefret ediyordu. Bunun altındaki neden de aslında onun kurtlardan nefret ediyor olmasıdır. Küçük yaşta ısırılıp kurt adama dönüşen Remus Lupin’in Patronus’u bir kurt biçimdeydi. Yazar bu nefreti şu cümle ile anlatır; "Remus, derdini sürekli olarak hatırlatan Patronus'unun biçiminden hoşlanmaz." Bu nefreti nedeniyle bedeni olmayan Patronuslar üretir.

En büyük korkusu dolunaydır:

Dört yaşından beri kurt adam olmasına rağmen yine de bu canavara dönüşmeyi hiç sevmeyen Remus Lupin’in en büyük korkusu her zaman dolunay olmuştur. Bunu, böcürt sahnesinde gördük. Ders sırasında herkesin böcürtünü nasıl en büyük korkusuna dönüştüreceğini gösteren Remus Lupin’in böcürtü parlak bir küre şeklini aldı. Harry dahil herkes bunu bir küre zannetse bile aslında bu bir dolunaydı.

Böcürtlerin Remus Lupin’in hayatı için önemli bir rolü daha var. Lupin’in annesi Hope, bir gün ormanda yürürken bir böcürt ile karşılaştı ve çok korktu. Tam o sırada devreye Lupin’in babası Lyall girdi ve böcürtü etkisiz hale getirdi. İkili ilk kez böyle tanıştı, birbirini sevdi, evlendi ve böylece Remus Lupin dünyaya geldi.

Hayatı boyunca kurt adam önyargılarıyla uğraştı:

Remus Lupin neredeyse kendini bildi bileli bir kurt adam olduğu ama içinde asla onlar gibi olmadığı için hayatı boyunca büyük zorluklar yaşadı. Bu yüzden hep insanlardan uzak durdu ve önleyici iksirler kullandı. Öz babası bile kurt adamların ölmeleri gerektiğini savunan sert biriydi. Fakat Remus Lupin bunu asla kabul etmedi ve hayatı boyunca kurt adamlara karşı olan önyargılarla uğraştı.

Remus Lupin, intikam için kurt adama dönüştürüldü:

Remus Lupin hakkındaki en üzücü hikâye belki de kurt adama dönüştürülme hikâyesidir. Remus’un babası Lyall Lupin Sihir Bakanlığı’nda çalışıyordu. Bir gün Ölüm Yiyen Fenrir Greyback buraya sorguya getirildi. Lyall’ın kurt adamlara karşı olan nefretini duymuştu ancak kendisine sorgu sırasında hoşgörülü davranması sinirini bozdu ve ona acıdıklarını düşündü. İntikam almak için de aynı gece Lyall’ın evine giderek dört yaşındaki oğlu Remus’u bir kurt adama dönüştürdü.

Öğretmen olmak için onu zorlayan Dumbledore oldu:

Remus Lupin gerçekten de Karanlık Sanatlara Karşı Savunma konusunda usta bir büyücüydü ancak diğerlerinin önyargıları nedeniyle öğretmenlik gibi bir düşüncesi asla yoktu. Bunun yanı sıra kurt adama dönüşme sürecini kontrol etme konusunda tedirgindi. Bu noktada devreye Albus Dumbledore girdi. Eğer öğretmenlik teklifini kabul ederse ona dilediği kadar kurtboğan iksiri sözü verdi. Bu iksir dönüşmeyi tamamen ortadan kaldırmasa da etkileri hafifletiyordu. Bu nedenle Remus Lupin hiç sevmese bile bu iksirleri yapan Severus Snape’e hep minnet duymuştur.

Hogwarts Savaşı'ndaki mücadelesi ödüllendirildi:

Hogwarts Savaşı sırasında okulu savunmakla görevli olan bir gruba önderlik eden Remus Lupin elinden geleni yapmış ama en sonunda öldürülmüştür. Bu büyük mücadelesi daha sonra ödüllendirilmiş ve kendisine Merlin Nişanı verilmiştir. Bu nişan, büyücülere ve cadılara verilen en büyük onurdur. Remus Lupin aynı zamanda Merlin Nişanı alan ilk kurt adamdır. Bu nişanı alanlar arasında Newt Scamander, Albus Dumbledore ve Minerva McGonagall gibi isimler de vardır.

Rowling, Remus Lupin’i öldürdüğü için çok üzgün:

Serinin yazarı J. K. Rowling, sonraki yıllarda hikâye ve karakterler hakkında pek çok açıklamada bulundu. Bunlardan bir tanesi de Remus Lupin hakkındaydı. Aslında onun ölmesini asla planlamadığını söyleyen yazar, Arthur Weasley yaşadığı için onun ölmek zorunda olduğunu söyledi. Hatta Hogwarts Savaşı’nın yıldönümü için yaptığı bir paylaşımda bu ölüm için tüm okuyuculardan özür bile dilemiştir.

Kitaplarda ve filmlerde Harry Potter serisinin en sevdiğimiz karakterlerinden biri olan kurt adam, büyücü, öğretmen, Harry’nin babasının dostu Remus Lupin hakkında en sıkı hayranların bile bazılarını ilk kez duyduğu sıra dışı bilgiler paylaştık. Remus Lupin’i seviyor musunuz, serideki favori karakteriniz hangisi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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