Bazı havaalanlarındaki binaların, kırmızı-beyaz renkli dama desenleri ile boyandığına dikkat ettiniz mi? Ancak her havaalanı bu tasarıma sahip değil. Dünya üzerinde yalnızca bir kısmı.

Peki bu renkler ve desenler neyi ifade ediyor? Renk seçimi neden kırmızı ve beyaz? Desen seçimi neden dama?

Hatta neden bazı havaalanları bu tasarıma sahipken diğerleri değil?

Bu tamamen Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) aldığı bir karar.

Bu devlet kuruluşuna göre bazı havaalanları, kırmızı-beyaz dama tahtası desenleri ile boyanmak zorunda. Çünkü gündüz saatlerinde görünür olmak ve pilotların dikkatini çekmek, bu noktada büyük önem taşıyor.

Ancak bazı ülkelerin havaalanlarında bu uygulama devam ederken bazılarında yer alan binalar, kırmızı-beyaz dama tahtası desenine sahip olmuyor. Çünkü bu binaların hangi renge boyanacağı ve hangi desenlerde olacağı birçok koşula göre değişiyor.

Bu koşullar arasında o ülkedeki o bölgenin hava koşulları, coğrafi konumu, arazi özellikleri ve o havaalanının kaç uçak kapasiteli olduğu var.

Yani havaalanının yer aldığı bölgenin hava koşulları genellikle kötü ise aynı şekilde coğrafi konumu engebeler ile dolu ise ve tüm bunların yanında o havaalanı, çok yoğun bir nokta ise işte o zaman binalara kırmızı-beyaz dama tahtası desenleri uygulanıyor.

Daha doğrusu Federal Havacılık İdaresi, tüm bu koşulları değerlendirerek bir karara varıyor ve havaalanını o doğrultuda yönlendiriyor. Bu uygulamanın en büyük artısı da şüphesiz pilotların görüş açısını kolaylaştırmak oluyor.

Pilotlar, bu kırmızı beyaz renkli dama tahtası desenli binayı görüş açısına daha kolay alabiliyor, bu renkler ve desenler dikkatlerini daha çok çekiyor ve böylece çok daha sağlıklı bir iniş gerçekleştirebiliyorlar.

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