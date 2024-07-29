Daha önce dikkatinizi çektiyse havaalanlarında kırmızı-beyaz, koni şeklinde bir bayrak bulunuyor. Peki ne gibi bir amaca hizmet ediyor?

Hava olayları, havacılıktaki en önemli unsurlardan biri. Uçuşlar ona göre ayarlanıyor, her türlü detayın dikkate alınması gerekiyor ki güvenli bir seyir olsun.

Havaalanlarında görebileceğimiz bu kırmızı-beyaz bayrağımsı şey de hava olaylarıyla ilgili aslında. Ne amaçla orada olduğuna birlikte bakalım.

“Rüzgâr tulumu” olarak adlandırılıyor.

Az önce bahsettiğimiz gibi, hava olayları havacılık için büyük önem taşıyor. Karı, rüzgârı, yağmuru, sisi… Her şeyi hesaplamak zorundalar. Bahsettiğimiz bayrak da uçakların havaalanlarına daha güvenli bir şekilde iniş-kalkış yapması için. Adından anlaşılacağı üzere rüzgârı hesaplamada kullanılıyor. Tam olarak nasıl mı hesaplıyor?

Rüzgârın yönünü ve hızını belirliyor.

Rüzgâr tulumunun açıldığı yön, rüzgârın yönünü gösteriyor. Bayrak nereye doğru savruluyorsa rüzgârın o yöne doğru estiğini anlıyorlar. Böylece pilotlar inişte ve kalkışta rüzgârın yönünü bu bayrağa bakarak görüp ona göre hareket ediyorlar.

Ayrıca bayrağın ne kadar açık olduğu, hız konusunda çıkarım yapmayı sağlıyor. Eğer tamamen açılmışsa sert bir rüzgâr olduğu anlaşılıyor. Pilotlar buradan yola çıkarak hızları ile açılarını ayarlıyor.

Renginin kırmızı-beyaz olması ise dikkat çekiciliğini artırıyor. Yani görsel bir uyarı sağlıyor da diyebiliriz. İşte tüm bu sebeplerden dolayı rüzgâr tulumu, güvenli bir uçuş için kritik öneme sahip. Siz daha önce böyle bir bayrağın varlığını fark etmiş miydiniz?

Havacılık meraklılarını şöyle alalım: