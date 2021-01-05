Hawaii'de Gökyüzünde Tanımlanamayan Bir Cisim Görüldü

29 Aralık gecesi Hawaii'ni Oahu adasında yaşayan insanlar, çok ilginç bir olaya tanıklık ettiler. Saat 8.20 sularında gökyüzünde tanımlanamayan mavi renkli bir cisim belirdi ve birçok ada sakini bu mavi cismi görüntüleme şansına erişti. Mavi cismin gökyüzünde bir süre süzüldükten sonra okyanusa doğru iniş yaptığı görüldü. Yetkililerden bu cismin ne olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde Hawaii’de açıklanması güç bir olay yaşandı. Hawaii’nin Oahu adasında yaşayanlar, gökyüzünde mavi bir cismin süzülüp yavaş yavaş okyanusa düşmesine şahit oldular. Adanın farklı bölgelerinde yaşayan birçok insan, çektikleri video ile gördükleri cismi doğruladı.

Mavi cismin ne olduğuna dair henüz kesin bir bilgi yok. Ancak Federal Havacılık İdaresi’nin yapmış olduğu açıklamaya göre o tarihte bölgede kayıp uçak veya uçak kazası raporununun bulunmadığı belirtildi.

Okyanusa indikten sonra gözden kayboldu

Olay tam olarak 29 Aralık akşamı saat 20.30 sularında gerçekleşti. Oahu adasında yaşayan birçok insan, gökyüzünde mavi bir cisim gördüklerini belirterek acil yardım hattı 911’i ve Federal Havacılık İdaresi’ni aradı. Mavi cisim, gökyüzünde bir süre süzüldükten sonra okyanusa iniş yaparak gözden kayboldu. Konuyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmese de olaya tanıklık eden birçok insan gördükleri şeyin UFO olduğunu iddia ediyor.

Gördüğü mavi cismin videosunu çeken 38 yaşındaki bir kadın, şu sözleri dile getirdi; "Gökyüzüne baktığım anda gözlerime inanamadım. Hemen eşimi arayıp bu şeyi onun da görmesini istedim. Normalde UFO tarzı şeylere inanmayız ancak o kadar etkilendik ki eşimle birlikte bu mavi cismi takip etme kararı aldık. Ne olduğunu bilmiyorum ama bu şey gerçekten de çok hızlıydı. Mavi cisim bir telefon kulübesinden daha büyüktü ve hiç ses çıkardığını duymadım. Biraz takip ettikten sonra okyanusa doğru düştüğünü gördük. Hemen 911’i aradık ve bir görevlinin gelip incelemesini istedik. O sırada gökyüzüne tekrar kafamıza çevirdiğimizde beyaz bir ışığın mavi cismi takip ettiğini fark ettik. Ardından bu ışık da dağın oralarda bir yerlerde gözden kayboldu.”