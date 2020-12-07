Hayranlar, Cyberpunk 2077 Fragmanını GTA 5'te Canlandırdı

Bir grup Cyberpunk 2077 hayranı, oyunun resmi tanıtım videosunu GTA 5'te yeniden canlandırdı. Fragman, grafik kalitesi olarak orijinalin gerisinde kalıyor olsa da kurgu olarak başarılı olduğu söylenebilir.

Son yılların en çok konuşulan oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, -yine- bir erteleme olmadığı takdirde üç gün sonra oyunseverlerle buluşacak. Ancak geçiştirici CD Projekt Red daha önce projeyi pek çok kez ertelediğinden Cyberpunk hayranları kendi Cyberpunk 2077’lerini oluşturmaya başlamış gibi görünüyor.

Bir grup Cyberpunk hayranı, oyunun resmi tanıtım videosunu GTA V’te yeniden canlandırdı. 7 yaşındaki GTA V’in yeni nesil bir oyun olan Cyberpunk 2077 kadar gelişmiş grafikler sunmadığı aşikar ancak yine de bu hayran yapımı tanıtım videosunda da Cyberpunk 2077 videosundaki pek çok detayın yer aldığını söylemek mümkün.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık itibarıyla PC, PlayStation ve Xbox platformlarında oyuncularla buluşacak. Yani en azından öyle olması planlanıyor. Yalnızca bu yıl içinde oyunun 3 kez ertelendiğini düşünürsek yeni bir ertelemenin oyuncuları kızdıracak olsa da şaşırtmayacağını tahmin edebiliriz. Bu arada Cyberpunk 2077 için hala ön sipariş vermediyseniz ve oyunu merak ediyorsanız buraya tıklayarak Steam, buraya tıklayarak PlayStation Store, buraya tıklayarak da Microsoft Store sayfasına ulaşabilirsiniz.

Cyberpunk 2077 gerçek tanıtım videosu

Cyberpunk 2077’nin GTA V’teki hayran yapımı tanıtım videosu