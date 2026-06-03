Sony, merakla beklenen yeni State of Play etkinliğini gerçekleştirdi ve etkinlik 60 dakikayı aşan bir süre boyunca güncellemeler, duyurular ve yeni oyun tanıtımlarıyla doluydu.
Etkinlik, Marvel’s Wolverine’e yakından bir bakışla başladı ve God of War Laufey’in tanıtımıyla sona erdi. Bu iki dev oyun arasında ise bir dizi yeni oyunun çıkış tarihine, yeni görüntülerine ve sürprizlere yer verildi. Gelin tüm duyurulara hep beraber yakından bakalım.
Ace Combat 8: Wings of Theve
Bancho the Chef
Control Resonant
Dune: Awakening
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
God of War Laufey
Marathon
MARVEL Tōkon: Fighting Souls
Marvel’s Wolverine
ILL
Kemuri: Hunt the Unseen
No Rest for the Wicked
Onimusha: Way of the Sword
Phantom Blade Zero
Rayman Legends Retold
Silent Hill: Townfall
Stuntman: Hollywood
The Lost Wild - True Fear is Primal
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Until Dawn 2
Peki sizin için State of Play'e damga vuran duyuru hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.