Sony'nin merakla beklenen yeni State of Play etkinliği birçok yeni oyuna ev sahipliği yaptı.

Sony, merakla beklenen yeni State of Play etkinliğini gerçekleştirdi ve etkinlik 60 dakikayı aşan bir süre boyunca güncellemeler, duyurular ve yeni oyun tanıtımlarıyla doluydu.

Etkinlik, Marvel’s Wolverine’e yakından bir bakışla başladı ve God of War Laufey’in tanıtımıyla sona erdi. Bu iki dev oyun arasında ise bir dizi yeni oyunun çıkış tarihine, yeni görüntülerine ve sürprizlere yer verildi. Gelin tüm duyurulara hep beraber yakından bakalım.

Ace Combat 8: Wings of Theve

Bancho the Chef

Control Resonant

Dune: Awakening

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

God of War Laufey

Marathon

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Marvel’s Wolverine

ILL

Kemuri: Hunt the Unseen

No Rest for the Wicked

Onimusha: Way of the Sword

Phantom Blade Zero

Rayman Legends Retold

Silent Hill: Townfall

Stuntman: Hollywood

The Lost Wild - True Fear is Primal

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Until Dawn 2

Peki sizin için State of Play'e damga vuran duyuru hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.