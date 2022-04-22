Netflix'in geçtiğimiz günlerde abone kaybettiğini açıklamasının ardından bir başka yayın platformundan açıklama geldi. Bu yıl ülkemize gelecek olan HBO Max, son bir yılda 13 milyona yakın abone kazandığını açıkladı.

İnternet kullanımının artışıyla sinema ve dizi platformlarının da popülerleştiği bilinen bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde dünyanın bu konuda en popüler platformlarından olan Netflix’in 10 yıl sonra ilk kez abone kaybettiğini açıkladığını paylaşmıştık. Bu açıklamalarının ardından hisselerinde de düşüş görülen dev şirket, yılın ilk çeyreğinde 200.000 kullanıcı kaybettiğini duyurmuştu.

Sinema ve dizi platformları arasındaki yarışın hız kesmeden sürdüğünü de belirtmemiz gerek. Ülkemize de gelecek olan Disney Plus ve HBO Max, belki de Netflix’in ardından en popüler mecralar arasında yer alıyor. Şimdi gelen haberler ise birçok ünlü yapımı bünyesinde bulunduran HBO Max’ın Netflix’in aksine ciddi bir kullanıcı kazandığını ortaya koyuyor.

HBO ve HBO Max geçtiğimiz 13 milyon abone kazandı

Salı günü yapılan açıklamalara göre HBO ve HBO Max, geçtiğimiz yıl 13 milyona yakın kullanıcı kazandı. Ayrıca, geride bıraktığımız son çeyrekte de üç milyon kişinin platformlara katıldığı belirtildi. Bu sayılar ile birlikte ise her iki platformun toplam kullanıcı sayısının dünya çapında 76.8 milyona ulaştığı ortaya çıktı. Netflix’in 221.64 milyon, Disney Plus’ın ise 129.8 milyon kullanıcısının bulunduğunu söylemek gerek. Ancak HBO platformlarının ve Disney Plus’ın, küresel pazarı domine eden Netflix’e yaklaşmaya başladığını belirtebiliriz.

Dev yayın platformunun sahibi AT&T tarafından yılın ilk çeyreği ile ilgili yapılan açıklamalarda ise, “HBO ve HBO Max’in Yılın ilk çeyreği sonunda 76,8 milyon küresel abonesinin bulunduğu görüldü. Platformun aboneleri son yılda 12,8 milyonluk, geride bıraktığımız çeyrekte de 3 milyonluk bir artış gösterdi” ifadelerine yer verildi.

Yakın zamanda Netflix’in tahtını sallama ihtimali bulunan HBO Max’in Türkiye Genel Müdürü’nün geçtiğimiz aylarda belli olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu haberlerde CEO’nun, Turkcell’in dijital içerik platformu TV Plus’ın Genel Müdürü olan Barış Zavaroğlu olacağı ifade edilmişti. Son olarak dev platofmun bu yıl içinde ülkemize geleceği ifade edilse de bununla ilgili kesin bir bilgi olmadığını da ekleyelim.