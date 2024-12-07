Bazı markalar vardır ki yalnızca bir marka olmaktan çıkarak bir karakteri temsil eder. Kimine garip gelse de kimi için bir marka, sadece bir markadan çok daha fazla şey anlatır. Heinz da bunlardan biri ve insanlar bu yüzden vücutlarına ketçap dövmesi yaptırıyor. Heinz’ın bu ilgiyi nasıl bir fırsata dönüştürdüğüne bakalım.

İlginç bir şekilde, Heinz dövmesi yaptıran çokça insan var. İnternette basit bir aramayla yüzlerce Heinz dövmesine ulaşabilirsiniz. Hatta bu insanların arasında, dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran da yer alıyor.

Heinz, bu ilgiyi zekice kullanarak, logosunu dövme yaptırmak isteyenler için özel bir etiket tasarladı. Böylece insanlar ketçap kutusuyla dövme yaptırmaya gidebilecekti.

Etiket, dövme sanatçıları için şablon niteliğinde.

Ed Sheeran'ın dövmesi

Daha önce dövme yaptırdıysanız bilirsiniz. Dövmenin taslağı, transfer kağıdı aracılığıyla vücudunuza aktarılır ve sanatçı bu izin üzerinden dövmenizi yapar.

2019 yılında Heinz, dövme yaptırmak isteyenlerin kullanabileceği bir etiket geliştirdi. Etiketler, geçici veya kalıcı dövme olarak kullanılabiliyor. Siz ketçap şişesini götürüyorsunuz, dövme sanatçısı etiketi şablon olarak kullanılıyor. Nasıl fikir sizce?

Geçtiğimiz sene ise kırmızı dövme pigmenti üretti.

Brezilyalı yaratıcı ajans SOKO ve dövme mürekkebi üreticisi Electric Ink ile birlikte çalışan Heinz; pigmenti, ketçabın rengiyle tutturarak özenle geliştirdi.

Heinz dövmeleri için kırmızı kullanıldığından şirket, resmî Pantone rengine dayalı tescilli bir pigment oluşturdu ve bu rebk, Heinz dövmelerinde yerini aldı.

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