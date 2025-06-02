Dear Villagers'ın yayıncılığını üstlendiği 19.999$ (784 TL) değerindeki Hellslave kısa süreliğine Steam'de ücretsiz oldu.

Steam'de normal fiyatı 19.99$ (784 TL) olan bir bağımsız, an itibarıyla ücretsiz olmuş durumda. Bağımsız oyunlarıyla sevilen Dear Villagers'ın yayıncılığını üstlendiği Hellslave, an itibarıyla Steam'den ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebilir.

Steam'in 2023 yılının Kasım ayında dolar kuruna geçmesiyle birlikte uygun fiyatlara oyunlara erişmek oldukça güç bir hâl aldı. Epic Games'in hâlâ TL kuruyla satış yapıyor olması ve her hafta verdiği ücretsiz oyunlar birçoğumuzun oyunlara erişmemize olanak tanıyor. Bu süreçte rakip platform Steam de zaman zaman ücretsiz oyunlar vermeye başladı.

Dear Villagers'ın yayıncılığını üstlendiği Hellslave'i 16 Haziran saat 20.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunu kütüphanenize ücretsiz olarak eklediğiniz takdirde bu tarihten sonra da dilediğiniz şekilde oyuna erişmeniz mümkün olacak.

Hellslave nasıl bir oyun?

Kıyamet geldi ve insanlık yok olmanın eşiğinde. Hell Slave'de iblis ordusunu durdurmanın tek yolu Şeytan ile bir anlaşma yapmak ve 6 iblisten hangisine tapınacağını seçmek. Dünyayı kurtarmak için karanlığın gücünü kucaklayacak mısın, yoksa o mu seni yok edecek?

Hellslave fragmanı