Apple, oyun sektörüne olan yatırımlarını artırmanın peşinde. Şirket şimdi de Steam benzeri kendi oyun uygulaması üzerinde çalışıyor.

Apple’ın her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC’ye çok az kaldı. Yazılım yeniliklerinin yanında bu yıl oyun dünyasına dair bazı gelişmeler de duyurulacak gibi duruyor.

Bloomberg'den Mark Gurman’ın haberine göre Apple, oyunlar için özel bir uygulama üzerinde çalışıyor. Bu uygulama; başarımlar, liderlik tabloları ve arkadaşlarla iletişim gibi özellikleri bir araya toplayacak bir merkez gibi çalışacak. Yani kısaca Steam vari bir uygulama olacak ancak bu uygulama Apple Arcade oyunlarını ve App Store’daki oyunları içerecek. Öte yandan Apple, sevilen oyun Sneaky Sasquatch’in arkasındaki stüdyo RAC7’yi satın aldı. Bu da şirketin oyun üretimi işine daha fazla ağırlık vereceğinin göstergesi.

Apple, Mac'leri oyun bilgisayarları hâline getirdi

Hatırlayacağınız üzere son zamanlarda Assassin’s Creed Mirage ve Resident Evil 4 gibi büyük oyunlar Apple platformlarına geldi. Netflix Gaming sayesinde Hades ve Death’s Door gibi bağımsız oyunlar da kullanıcılarla buluştu. Elbette hâlâ oyuncuların bir numaralı platformu Windows ve konsollar olsa da Apple bu alana yatırımlarını sürdürmekte kararlı.

Geçmişte yer edinen "Apple sistemlerde oynayacak oyun yok." algısının da temel problemi uyumluluk. Apple bu uyumluluk problemlerini çözdüğü takdirde oyun sektöründe adından daha fazla söz ettirebilir çünkü güncel işlemcileri mevcut AAA oyunları oynatabilmek için fazlasıyla iyi kalitede.

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