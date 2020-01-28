Geçtiğimiz ağustos ayında duyurulan ve tüm sinemaseverleri heyecanlandıran Matrix 4'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni bir iddiaya göre cast şirketi, geçtiğimiz günlerde oyunculara bir bildiri gönderdi ve çekimlerin 5 Şubat ile 1 Mart arasında başlayacağını duyurdu.

2019'un ağustos ayında sinemaseverler, sinema tarihinin en unutulmaz bilim kurgu serisilerinden Matrix'in yeni bir film ile beyaz perdeye geleceğinin müjdesini aldılar. Yapılan açıklamalar, dünya genelinde büyük bir ses getirdi çünkü sinemaseverler, Matrix gibi bir klasiği gerçekten özlemişlerdi.

Film, duyurulduğu andan itibaren çok konuşudu. Hem film ekibinin açıklamaları hem de ortaya atılan iddialar, Matrix hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı. Ardından, "Project Ice Cream" isimlendirilen Matrix 4 projesi ile ilgili büyük bir sessizlik oldu. Şimdiyse Matrix 4'le ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

"Matrix 4'ün çekimleri Şubat-Mart arasında başlayacak"

Yeni Matrix filminin yapım çalışmaları, bilim kurgu serisinin sahibi Warner Bros. tarafından yürütülüyor. Filmde Keanu Reeves'i yine Neo ve Carrie-Anne Moss'u da Trinity olarak izleme imkanı yakalayacağız. Önceki filmler, Lily Wachowski ile Lana Wachowski tarafından yazılıp yönetilmişti. Yeni filmse sadece Lana Wachowski tarafından yönetilecek.

Matrix 4 olarak isimlendirilen yeni filmde yer alacak oyuncular da bir süredir konuşuluyor. Buna göre yeni Matrix filminde Max Riemelt, Toby Onwumere, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick ve Yahya Abdul-Mateen II bulunacak. Ayrıca şu ana dek ortaya atılan söylentiler Yahya Abdul-Mateen II'nin Morpheus rolünde karşımıza çıkacağını ortaya koyuyor. Ancak bu iddia, şu ana dek doğrulanamadı.

Şimdi ortaya çıkan iddialar ise, Matrix 4'ün çekimlerinin kısa bir süre sonra başlayacağını ortaya koyuyor. İddialara göre Matrix 4'ün cast şirketi, geçtiğimiz günlerde bir bildiri göndermiş ve film ekibinin çalışmalara hazır olması gerektiğini, çekimlerin 5 Şubat ile 1 Mart arasında başlayacağını söylemiş. Ayrıca aynı bildiri de çekimlerin ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco şehrinde yapılacağı da açıkça belirtilmiş.

Görünen o ki sinemaseverlerin birkaç ay önce aldıkları bir haberle heyecanlandıkları Matrix 4, kısa bir süre sonra yapım aşamasına girecek. Filmin konusuna dair en ufak bir bilgi sahibi olmasak da bugün itibarıyla, Matrix 4'ün yaklaşmakta olduğunu açıkça belirtebiliriz. Çünkü çekimlerin başlaması, kısa bir süre sonra tanıtım videoları ve fragmanların da gelebileceğinin habercisi.