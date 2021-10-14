Hepsiburada Kurucusu Dünyanın En Güçlü Kadınları Listesinde

Fortune dergisi, bu yılki "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesini yayınladı. Bu yıl listeye Türkiye'den girmeyi başaran tek isim, Hepsiburada'nın kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan oldu.

Dünyanın en prestijli iş dünyası dergilerinden Fortune, her yıl düzenli olarak Dünyanın En Güçlü Kadınları listesini yayınlıyor. Son olarak 2021 yılının listesini yayınlayan dergi, listesinde Türkiye'den sadece tek bir kadına yer verdi.

Listeye girmeyi başaran bu isim, 2000 yılında kurulan ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri haline gelen Hepsiburada'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan oldu.

"Doğan, Türkiye'de kadınların güçlendirilmesinde önemli rol oynadı"

Türkiye'de online ve dijital iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak anılan Hanzade Doğan, daha önce birçok köklü şirketin yönetim kurullarında liderlik yapmış, Hepsiburada'da elde ettiği başarıların ardından 2019 yılında "Dünyanın En Başarılı Kadın Teknoloji Girişimcilerinden" biri olarak nitelendirilmişti.

Fortune dergisi, "Baba, Beni Okula Gönder" gibi birçok sosyal sorumluluk projelerinde liderlik yapan Doğan için "Türkiye’de kadınların güçlendirilmesinde önemli rol oynadı" ifadelerini kullanırken, Hepsiburada çalışanlarından %49'unun kadın olduğunun altını çizdi.