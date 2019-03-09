Haberimizde her biri birbirinden farklı ve mühendislik harikası olan, Dünya'nın en pahalı 10 makinesini bir araya getirdik.

Askeri, ticari veya özel kullanım için kullanılan bazı makineler oldukça pahalı olabiliyor. Bu makineler bazen içerdikleri üstün teknoloji sayesinde pahalı olur, bazen de sadece büyük oldukları için pahalı olur. Biz de sizler için bu haberimizde en pahalı 10 makineyi bir araya getirdik.

Rolls-Royce Sweptail

Rolls-Royce Motor Cars Limited, aslında BMW çatısı altında olan bir İngiliz lüks otomobil markası. Şirket, dünyanın en pahalı otomobillerinden bazılarından ve Boeing'in yolcu uçaklarında bulunan motorların üretiminden sorumlu. Şirketin 2017 yılında piyasaya sürdüğü Sweptail modeli, 12.8 milyon dolar ile o süre zarfında dünyanın en pahalı arabası olmuştu.

Rolex Chopard 201 Carat

Pahalı makineler denildiğinde akla ilk gelen şeyin kol saati olmaması normal ancak son on yılda Rolex'in saatlerinden elde ettiği gelir milyon dolarları aşmış durumda. Bir zamanlar Paul Newman'ın sahip olduğu Daytona modeli, 2017'de ilk açık artırmaya açıldığı zaman 1 milyon dolardan başlamıştı. Saatin satıldığı fiyat ise 17.8 milyon dolar. Bu miktar fazla gözükse de, en pahalısı değil. Rolex'in Chopard 201 Carat modeli, el yapımı işlenmiş 874 adet birinci kalite elmas içeriyor. Chopar 201 Carat'ın satıldığı fiyat ise 25 milyon dolar.

Bertha

Bertha, 17 metre genişliğinde, 100 metre uzunluğunda ve 6.700 ton ağırlığında bir tünel açma makinesiydi. Bu devasa makine, Hitachi Zosen Sakai Works tarafından Japonya'da yapılmıştı. Makinen toplam değeri 80 milyon dolar.

Airbus A380

Yolcu jetleri arasında 500 milyon dolar gibi bir fiyata sahip olan A380, asansörle girilen özel bir girişe, özel yemek masalarına, duş içeren özel suitlere, iki araç kapasiteli bir garaja, bir ahıra, birden fazla yatak odasına ve hatta bir revire sahip.

IL-96-300PU

Airbus A380'in en pahalı uçak olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira 523 milyon dolar ile Rusya'nın lideri Vladimir Putin'in özel uçağı IL-96-300PU, 1.1 milyar dolar ile Amerika'nın başkanı Donald Trump'ın özel uçağı Air Force One, toplamda 1.6 milyar dolar ile Qatar Emir'i Al Thani'nin iki A320, iki A330 ve iki Boeing 747-8s içeren filetosu dünyanın en pahalı uçakları.

B-2 Spirit

Pahalı makinelerden bahsettiğimiz zaman savaş uçaklarını katmamak olmaz. B-2 Spirit sessiz uçağı, Amerika'da üretilen en pahalı askeri uçak olma ünvanını koruyor. Üretim sürecinde 45 milyar dolar yatırım yapılmıştı ve bir uçağın yapımının maliyeri 2.1 milyar dolar.

USS Virginia

Yine bir ordu aracıyla listemize devam ediyoruz. SSN-774 olarak da bilinen Virginia deniz altısı, içerdiği 4 torpido tüpü ve 12 füze ateşleyicisiyle, 2.7 milyar dolar fiyat etiketine sahip.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, dünyanın en büyük ve en güçlü atom hızlandırıcısıdır. Fizikçiler tarafından farklı atom fiziği teorilerini test etmek ve bu sayede bilim insanlarının evreni daha iyi anlaması amacıyla tasarlandı. Bu makinenin inşasının tam olarak bitmesi 30 yıl sürdü ve toplamda 6.4 milyar dolara mal oldu.

Gerald R. Ford Uçak Gemisi

Yine bir ordu aracı olan Gerald R. Ford uçak gemisi, Amerika Ordusu tarihindeki en pahalı savaş gemisi ünvanına sahip. 332 metre uzunluğunda ve 100.000 ton ağırlığı kaldırabilen gemi, 4.400 gemi personeli ve 75'ten fazla hava aracı taşıyabiliyor. Geminin fiyatı ise 13 milyar dolar.

Uluslararası Uzay İstasyonu

Bugüne kadar bu makineden daha büyük ve daha masraflı bir makine görmek zor. Bu, muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en pahalı yapı ve Dünya'da değil, atmosferde dolaşıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kendi başına değeri 115 milyar dolardan fazla. Tabi bu devasa istasyon tek bir ülkenin çatısı altından değil, Amerika, Rusya, Kanada ve Japonya gibi gelişmiş dünya ülkelerinin birleşmiş çatısı altından çıkıyor.

Birbirinden farklı 10 mühendislik harikası makineyi sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Bu tarz haberler için sitemizi takipte kalmayı unutmayın :)