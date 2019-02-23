Devasa Boyutlara Sahip Olan A380, Neden Göklere Veda Etti?

14 Şubat'ta yapılan açıklamaya göre, 2021 yılından sonra A380 uçakların üretimi durdurulacak. Peki bu canavarın üretimi neden durduruluyor?

14 Şubat 2019’da Airbus şirketi, üretim süreci 2021’de bitecek olan A380 modellerinin iptal edildiğini açıkladı. 12 yıllık geliştirme sürecinin ardından gelen bu iptal kararıyla birlikte, dünyanın en büyük yolcu uçağı hayali de suya düşmüş oldu.

Dünyanın en büyük yolcu uçağının yaşam süresi oldukça kısa oldu. Ömrü ise kötü iş modelleri, güvenlik endişeleri ve devasa maliyetleri yüzünden çok da parlak geçmedi. Aslında ilk başlarda oldukça büyük bir ilgiyi çekmeyi başarmış ve Emirates, A380’den 104 adet satın almıştı.

Peki ne oldu da, bu devasa uçağın ömrü bu kadar kısa sürdü?

Emirates

Emirates, toplam 313 siparişin yarısından fazlasının tam olarak 162 tanesinin sahibiydi. İkinci sırada ise sadece 24 adet siparişle Singapore Airlines geliyordu. Emirates, 162 adet olan siparişini 123’e indirdiğinde, şirket en büyük müşterisinden gelecek olan oldukça büyük bir yatırımı kaybetmiş oldu.

Devasa Boyutları

Büyük olmak her zaman için en iyisi olmak anlamına gelmiyor. Kanat boyu 80 metreye varan bu devasa uçak, havaalanları için de yeni gereklilikleri peşinden getiriyordu. Havaalanlarının daha büyük bekleme salonlarına, daha büyük hangarlara, daha geniş hızlanma pistlerine sahip olması gerekiyordu. Ayrıca bu canavarın devasa türbinleri, asfaltların da fazladan güçlendirilmesini gerektiriyordu.

Tabii tüm bunlar da ucuza halledilemiyor. San Francisco International Airport (Uluslararası Havaalanı) yeni bir terminal için 2 milyar dolar harcadı. New York ve New Jersey’deki havaalanları ise A380’in altyapı çalışmaları için 175 milyon dolar harcadı.

Değişen Pazar Koşulları

Airbus, hava taşımacılığında yeni trendin, özellikle büyük şehirlere gerçekleştirilen uçuşlarda büyük uçaklar olacağını öngördü. Ancak olaylar bekledikleri gibi gelişmedi. Yolcular varacakları noktaya direkt olarak giden daha küçük uçakları tercih etti.

Gelirler

800 koltuk kapasitesi ilk başta kulağa güzel gelse de hava yolu şirketleri için bu koltukları doldurmak o kadar da kolay olmadı. Şirketler kâr elde etmeyi bir yana bırakıp, kâr/zarar dengesini tutturmaya odaklanmaya başladı. Şirketler gelirlerini maksimize etmek için teşvikler, indirimler ve promosyonlar düzenledi ancak bu da şirketlerin hedeflediği gelir seviyesine ulaşmayı zorlaştırdı.

Uçağın boyutu devasa olduğu için tükettiği yakıt da buna orantılıydı ve A380 saatte 30 bin dolarlık yakıt tüketiyordu. Ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirse Boeing 787-9’un saatlik maliyeti 15 bin dolar.

Bu devasa canavarın üretiminin durdurulmasının sebebi kısaca böyle ancak A380’in üretimi 2021 yılına kadar devam edecek ve siparişlerini veren şirketler var. Dolayısıyla hâlâ bir Airbus A380 ile uçabilme ihtimaliniz bulunuyor.