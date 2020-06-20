Gelişen şehir hayatında ulaşım problemleri de giderek artıyor. Durum böyle olunca alternatif çevreci ulaşımlara olan ilgi bir hayli artıyor. 15 dakikada kurulan kolay yapısıyla her türlü bisikleti elektrikli bisiklete çeviren yerli cihaz Byqee de bu girişimlerden biri.

Şehir içi ulaşımda çevreci çözümler her geçen gün önem kazanıyor. Bu kapsamda birçok yerli girişim, yeni projeler üreterek çevreci mobil ulaşım çözümlerine destek sağlıyorlar. Bu yazımızda sizlere bu girişimlerden biri olan ve her türlü bisikleti elektrikli bisiklete dönüştürebilen yerli üretim Byqee girişiminden bahsedeceğiz.

İTÜ Çekirdek bünyesinde geliştirilen en hafif ve en kolay e-bisiklet dönüşümünü sunan Byqee, basit bir bisikleti bile elektrikli bisiklete çevirerek daha kolay, daha hızlı ve daha keyifli bir sürüş deneyimi vadediyor. 15 dakikadan daha kısa sürede kurulabilen Byqee ile yokuş veya engebeli yol koşullarında ulaşım çok daha konforlu bir hâle geliyor.

Byqee tam olarak nedir?

Mikro mobilite kavramına farklı bir boyut katan bu cihaz, ‘keyifli, pratik ve tutkulu’ bir sürüş deneyimi yaşatmak için yola çıkan farklı mühendislerden oluşan çekirdek bir kadro ile bir yılı aşkın bir sürede geliştirildi. Kutusundan 4 farklı ekipmanla birlikte çıkan Byqee, Base ve Pro olmak üzere iki elektrikli dönüşüm kitine sahip.

Bu kitlerden pedal assist desteğine sahip Base modeli 35 kilometreye, Pro modeli ise 45 kilometreye varan bir menzil kapasitesine sahip. Kutudan çıkan 250 Watt gücündeki elektrikli motoru hem şarj etmek hem de güvenliği sağlamak için kolayca çıkarıp takmak mümkün. Üstelik 1,2 kilogramlık ağırlığı ve portatif boyutlarıyla çantada kolaylıkla taşınabiliyor.

Çevreci ulaşımı geliştirecek bir girişim olan Byqee, geçtiğimiz günlerde Turkcell Arıkovanı kampanyası kapsamında fon toplamaya başlamıştı. 34 bin TL’lik fonlama hedefinin ilk 6 gününde hedefin %92’sine ulaşıldığını ve 31.380 TL toplandığını da belirtelim.