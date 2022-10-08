Tarihte İlk Kez Hidrojenle Çalışan Dizel Motor Üretildi

Avustralya’daki bir mühendislik firması tarafından 18 ay boyunca geliştirilen bu yeni çalışmada daha önce dizel yakıt ile çalışan bir otomobil motoru, hidrojen yakıtı ile çalışabilir hale getirildi.

Belki başlıktan dolayı yanlış anlayabilirsiniz: Daha önce sadece hidrojen ile çalışan motorlar tabii ki üretildi. Ancak bugüne kadar hidrojen ile çalışabilen dizel motor hiç üretilmemişti. Otomotiv endüstrisinde bir ilke imza atıldı ve hidrojen yakıtı ile çalışabilen dizel araba motoru üretildi. Daha da doğrusu daha önce dizel yakıtla çalışan bir motor hidrojen uyumlu hibrit hale getirildi.

Peki bu nasıl gerçekleşebiliyor? Gerçekten dizel motor tam olarak hidrojen ile mi çalışıyor? Gelin Avustralyalı mühendislerin bu yeni buluşunun detaylarına hep beraber göz atalım.

Hidrojen yakıt ile çalışabilen dizel araba motorunda karbondioksit emisyonu %85 daha düşük:

Avustralya menşeili bir mühendislik firması, neredeyse 2 yıl boyunca yürüttükleri bir çalışmada karbondioksit emisyonunu %85 oranında azalttıkları yeni bir hibrit araba motoru ürettiler. Dahası, bunu dizel bir motoru dönüştürerek başardılar.

Mühendislerin dönüştürdükleri bu dizel araba motoru, %90’ı hidrojenden oluşan bir yakıt ile birlikte çalışabiliyor:

İşin teknik kısımlarını ve nasıl yaptıkları biraz kafa karıştırıcı olduğundan, biz bunun nelere yol açabileceğini inceleyelim. Bu hibrit motorlarda kullanılan hidrojen yakıtı, yeşil hidrojen olarak adlandırılıyor ve rüzgar veya güneş enerjisi gibi kaynaklarla üretilebiliyor. Üstelik bayağı bir de çevre dostu bir yakıt olduğu da kanıtlanmış.

Projede çalışan mühendislerin dediğine göre ulaşım, tarım ve madencilik endüstrilerindeki kamyonlarda ve ekipmanlarda kullanılan dizel motorlar, kendi ürettikleri bu hidrojen-dizel hibrit motorlarla değiştirilebilir.

Bu sayede dünyaya fabrika, inşaat ve benzeri endüstri makinelerinin yaydığı karbondioksit salınımı önemli bir düzeyde azaltılabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.