Dubai ile Hindistan'ın Mumbai şehri arasına, Umman Denizi'nin dibinden giden bir tren yolu yapılacağı açıklandı. Bu tren yolu hem insan hem de yük taşımacılığına imkân tanıyacak.

Önde gelen körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri ile Hindistan arasında dikkat çeken bir iş birliği gerçekleştirildi. İki ülke, bu iş birliği kapsamında birbirine özel bir tren yolu ile bağlanacak. Dubai'den başlayacak tren yolu, Hindistan'ın en batısındaki Mumbai'ye uzanacak. Üstelik bu proje, su altına inşa edilecek. Evet; tren yolu Umman Denizi'nin altından geçecek.

Dubai ile Mumbai arasındaki tren yolu yaklaşık 2.000 kilometre olacak. Üstelik raylarda sadece insan değil, yük taşımacılığı da yapılacak. Petrol ve su gibi kaynaklar, iki ülke arasında su altındaki trenlerle götürülecek. Bu denli büyük bir projenin daha önce yapılmadığını, alanında bir ilk olacağını belirtelim. Dubai ile Hindistan, bu iş için milyarlarca dolar para harcayacak.

2018'den beri konuşulan proje nihayete erecek!

Aslına bakacak olursak Dubai ile Hindistan'ı birbirine bağlayacak tren yolu, 2018 yılından beri konuşulan bir mesele. Ancak bir türlü somut adım atılamadı. Gelen son haberler, artık start verildiğini gözler önüne seriyor. Edinilen bilgilere göre Birleşik Arap Emirlikleri, projeye uygun demiryolu ve trenler için çoktan çalışmaya başladı. Bundan sonraki süreç tamamen mühendislerin becerisine kaldı.

Böyle bir şeye gerçekten gerek var mı?

Dubai ile Mumbai'yi birbirine bağlayacak proje, dar perspektiften bakıldığında gereksiz görünebilir. Neticede iki şehri tren yolu ile birbirine bağlamak çok da hayati bir şey değil. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin böyle bir projeye para dökecek olmasının esas nedeni, Suudi Arabistan. Eğer Orta doğu gündemini yakından takip ediyorsanız, Suudi Arabistan'ın son dönemlerde bazı çılgın projelere imza attığını bilirsiniz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapmak istediği şey, Suudi Arabistan'a misilleme...