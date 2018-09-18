Okuldaki Volkan Deneyi Sonucunda 59 Kişi Hastanelik Oldu

İlk ve ortaokul döneminde sıkça yapılan bir tür volkan deneyi, Hindistan’da az kalsın gerçek volkan felaketi gibi sonuçlanıyordu. Olayda 59 kişi yaralanırken, deneyin yapıldığı bilim fuarında soruşturma başlatıldı.

Hemen hemen her dönemin klasik okul deneylerinden birisi, yapay yanardağ modeli yaparak, gerçek yanardağların nasıl patladıklarını anlamak üzerinedir. Eğer deneyde kullanılan basit kimyasal derişim doğru ayarlanmaz, güvenlik önlemleri alınmazsa ortaya ciddi sonuçlar çıkabilir.

Hindistan’ın Kochi kentinde bulunan bir bilim fuarında tam olarak böyle bir olay gerçekleşti. Yanardağ modelinin içerisine koyulan taş parçaları, bir öğrenci grubunun üzerinde patladı. Patlama sonrasında 59 öğrenci ve bir öğretmen yaralandı.

Yaralanma vakalarının büyük çoğunluğu küçük boyutlarda olsa da iki öğrencinin durumu ağır. Bunlardan birisinin gözünden yaralandığı belirtiliyor. Hastane raporlarına göre çocukların hayati bir tehlikesi bulunmazken, uzmanlar görme yetilerinde bir kaybın gerçekleşmeyeceğini belirtiyorlar.

Aynı gün aynı bilim atölyesinde bulunan 3 yanardağ modeli daha olsa da, benzer karışımlara sahip olmalarına rağmen sadece birisi felaketle sonuçlandı. Yanardağ modellerinin hepsi, daha önce çocuğu bilim ödülleri alan bir ebeveyn tarafından hazırlandı.

Volkan deneyinde kullanılan kimyasal derişimin içerisinde basit ev malzemeleri bulunuyor. Yanardağlardaki lav kanallarını taklit etmek için bir pet şişe ya da PVC boru içerisine sirke ve kabartma tozu gibi malzemeler koyuluyor. Eğer bu derişim içerisinde sert cisimler yerleştirilirse Hindistan’da yaşanan felaketin benzerleri yaşanabiliyor. Ayrıca sirke ve kabartma tozu gibi malzemeler göz ile temas kurduklarında görme yetisini tehdit edebilirler, çünkü o anda kimyasal reaksiyon gösterme ihtimalleri çok yüksek.

Olayda kullanılan yanardağ modelinin etrafına toprak ve kil ile destek yapılsa da patlamanın şiddeti dolayısıyla etrafa çok sayıda sert malzeme fırladı. Polisler uzmanlardan destek alarak karışımın içerisine patlamanın etkisini yükselten bir malzeme katılıp katılmadığını araştırıyor.

Bu tarz bilimsel deneyler, aktif öğrenme ve deneyimlemeye dayandıkları için son derece önemli olurlar, ancak kazalara karşı önlem alacak bilirkişi kontrolü dışında yapılmamaları gerekir.