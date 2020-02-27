Çin merkezli beyaz eşya ve elektronik üreticisi Hisense, ilk 5G’li akıllı telefonu F50’yi duyurdu. UNISOC şirketinin Tiger T7510 5G yonga setinden güç alan cihaz, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.010mAh büyüklüğünde bir bataryadan besleniyor.

Ülkemizde daha çok televizyon modelleri ile bilinen bir marka olan Hisense, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi devlerin birbirleriyle çarpıştıkları 5G arenasına ilk adımını attı. Yeni nesil ağ teknolojisini destekleyen ilk akıllı telefonu F50 5G’yi duyuran Çinli firma, yeni amiral gemisinde ana akımın dışında yer alan bir yonga setine yer vermiş durumda.

Hisense F50 5G, çoğu akıllı telefonun aksine MediaTek veya Qualcomm’un işlemcileri tarafından desteklenmiyor. Cihazın kalbinde, Çinli yarı iletken üreticisi UNISOC’un Tiger T7510 5G adlı bir yonga seti bulunuyor.

Tiger T7510, şirketin Ivy V510 adlı 5G modemi ile Tiger T710 adlı uygulama işlemcisinin bir kombinasyonunu sunuyor. İşlemcide, 2.0GHz hızında 4x Cortex-A75 ve 1.8GHz hızında 4x Cortex-A55 olmak üzere toplam sekiz çekirdek var. 12nm sürecinde üretilen Tiger T7510, 800MHz saat hızına sahip bir PowerVR GM 9444 GPU (Grafik İşlemci Birimi) ile geliyor.

Hisense F50, su damlası şeklinde bir çentiğe sahip ancak ekranın boyutu ve çözünürlüğü açıklanmadı. Ayrıca cihazın arkasında, henüz özelliklerini bilmediğimiz bir dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Hisense, telefonun 18W hızlı şarj desteğine sahip olan 5.010mAh büyüklüğünde bir bataryadan beslendiğini söylüyor.

Hisense F50 5G’yi henüz piyasaya sürmeyecek olan Çinli marka, bu nedenle cihazın tüm özelliklerini paylaşmayı tercih etmedi ancak fiyat ve çıkış tarihi gibi detayların önümüzdeki haftalarda belli olacağını düşünüyoruz.