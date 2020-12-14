HITMAN III'ün Açılış Sinematiği Yayınlandı

IO Interactive, önümüzdeki yılın başında oyuncuların beğenisine sunulacak HITMAN III'ün açılış sinematiğini yayınladı. Üçlemedeki son oyun olacak olan HITMAN III, 20 Ocak 2021 tarihinde piyasaya sürülecek.

Geliştiriciliğini IO Interactive'in üstlendiği HITMAN III, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen ve birçok yeni oyunun gösterildiği PlayStation 5 etkinliğinde ilk kez gösterilmişti. O günden bu yana oyuna dair birçok detayı paylaşan geliştirici ekip, şimdiyse oyunun açılış sinematiğini yayınladı. Suikastçı üçlemesinin son oyunu olacak olan yapım, Ajan 47'nin hikâyesini de sonlandıracak.

Oyunun yönetmeni Mattias Engström, oyun hakkında geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada HITMAN III'ün üçlemedeki diğer oyunlara kıyasla daha koyu bir tonda olacağını ve temel HITMAN deneyiminin üstünde bazı sürpriz unsurları içereceğini söylemişti. Yönetmenin söylemlerini destekleyen yeni video ise oyunda bizleri nelerin beklediğine kısa bir ilk bakış atmamıza olanak sağlıyor. Videoyu sayfanın sonundan izleyebilirsiniz.

HITMAN serisinin hikâyesi:

İlk kez 2000 yılında HITMAN: Codename 47 ile karşımıza çıkan HITMAN serisi, yıllar içerisinde oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri halini aldı. Her geçen gün gelişerek farklı oyunlarla karşımıza çıkan seride, küçük yaşlardan beri duygusuz ve tamamen profesyonel bir suikastçı olması için yetiştirilen Ajan 47'nin hikâyesine odaklanılıyor.

Bir klon olarak dünyaya getirilen Ajan 47, '47' numaralı klon olduğu için bu isimle anılıyor. Şirket, 47'yi uzun süre zorlu görevlerde kullandıktan sonra bir kenara atmak istiyor. Bu andan sonra Ajan 47'nin yıllarca süren profesyonel hikâyesinin sona erişine ve kişisel bir karakterin hikâyesinin doğuşuna tanıklık ediyoruz.

Üçlemenin son oyunu olacak HITMAN III, 20 Ocak 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Stadia ve Nintendo Switch için yayınlanacak. PC tarafındaki dağıtıcılığını Epic Games'in üstlendiği oyunun standart sürümü şu anda 260 TL'den ön sipariş edilebiliyor.

HITMAN III – Resmi Açılış Sinematiği