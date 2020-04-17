Square Enix, 43 TL'lik Mobil Oyununu Ücretsiz Yaptı

Japonya merkezli oyun geliştirici Square Enix'in mobil platformdaki en popüler oyunlarından Hitman GO, hem iOS hem de Android için ücretsiz oldu. Play Store üzerindeki normal fiyatı 43 TL olan oyun 6 gün boyunca ücretsiz kalacak.

Dünya genelinde yayılan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerinden çıkamaz hâle geldi. Böyle bir durumda evde vakit geçirmek için yapılabilecek aktivitelerin başında oyun oynamak geliyor. Biz de bu süreçte evde keyifli vakit geçirebileceğiniz ücretsiz oyunları bulup sizlere aktarmaya devam ediyoruz.

Kısa süreliğine ücretsiz olan oyunları derlediğimiz serimizin bu haftaki oyunu, Play Store üzerinde normal fiyatı 43 TL olan Hitman GO. Square Enix’in mobil platformdaki en popüler oyunlarından biri olan Hitman GO’yu ücretsiz bir şekilde indiren oyuncular, sonsuza dek bu oyuna sahip olabilecekler ancak elinizi çabuk tutmalısınız çünkü oyun sadece 6 gün ücretsiz kalacak. Bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra dilerseniz oyunun içeriğine daha yakından göz atalım.

Hitman GO nasıl bir oyun?

Play Store’da 4,6/5 ve App Store’da 4,7/5 puan almayı başaran Hitman GO, oyuncular arasında oldukça popüler. Strateji tabanlı bu oyunda düşmanlardan kaçmak için hücreler arasında akıllıca hareket etmeniz, hedefleri etkisiz hâle getirmeniz ve yüksek güvenlik önlemleriyle korunan yerlere sızmanız gerekiyor.

Oyunda her hareketinizi önceden tasarlayarak düşmanlarınızın dikkatini dağıtabilir, kılık değiştirebilir, keskin nişancı tüfeklerine sahip olabilir veya Ajan 47’nin kendine has tabancalarını ve yöntemlerini kullanabilirsiniz. Tüm bunları yaparken unutmamanız gereken tek şeyse düşmanlara yakalanmamak olacak.

Hitman GO ücretsiz bir şekilde nasıl indirilir?

Android veya iOS işletim sistemine sahip cihazınızda Hitman GO’yu ücretsiz bir şekilde indirmek için yapmanız gereken tek şey oyunun ilgili mağaza sayfasına gitmek. Bununla uğraşmak istemeyenler ise doğrudan aşağıda yer alan indirme bağlantılarını kullanabilir ve oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabilir.