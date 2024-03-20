AIDS'te Yeni Umut: HIV, Hücrelerden Başarıyla Ayrıldı

Hollanda'da bilim insanları, enfekte olmuş hücrelerden AIDS'e neden olduğu bilinen HIV'i laboratuvar ortamında ayırmayı başardı.

Bilim insanları uzun süredir AIDS ile mücadele ediyorlar ve bu çalışmalarda belirli bir noktaya gelmeyi de başardılar. Son olarak Hollanda'da bilim insanları, CRISPR adı verilen gen düzenleme teknolojisini kullanarak, AIDS'e neden olan HIV'i enfekte olmuş hücrelerden ayırmayı başardıklarını açıkladılar.

Normal şartlar altında AIDS tedavisi için kullanılan ilaçlar, daha çok hastalığın kontrol altında tutulmasını sağlamaya yönelik. Bu ilaçlar HIV'in yayılmasını engellese de vücuttan atılmalarını sağlayamıyorlar ya da hastalığı ortadan kaldıramıyorlar. Yeni yöntem ise bu noktada bir umut ışığı oluyor.

Kesip biçip HIV'i ayırdılar

Amsterdam Üniversitesinden bir ekip tarafından yapılan çalışmada, CRISPR teknolojisi kullanılarak, hücreye eklemlenmiş olan virüslerin izole edilmesi sağlanıyor. Hücreye virüsler belirli protein yapıları üzerinden bağlanıyor ve bu yapıların, hücreye ya da genel olarak canlıya zarar vermeyecek şekilde değiştirilmesi CRISPR ile mümkün oluyor.

CRISPR nedir?

Bu teknoloji ile bir protein zinciri kesilip yerine istenilen zincir koyulabiliyor. Böylece genetik müdahaleler, tamamen yeni bir genetik yapı oluşturmaya gerek kalmaksızın gerçekleştirilebiliyor. Özellikle kanser gibi hastalıkların tedavisinde ve ileride de kalıtsal hastalıkların aktarımının önlenmesinde CRISPR'ın önemli rol oynayacağı düşünülüyor.

Henüz ne CRISPR ne de Hollanda'daki araştırmacıların projesi mükemmel değiller ancak teorik olarak, AIDS ile mücadele için böyle bir alternatif kullanılabileceğini de ortaya koyuyorlar. Bilim insanları şimdi, laboratuvar ortamında gözlemledikleri sürecin detaylarını ortaya çıkarmak ve daha fazla bilgi edinmek için yeni araştırmalara başlayacaklar.