HIV Virüsünün Kaşifi Luc Montagnier, Hayatını Kaybetti

1983 yılında yaptığı çalışmalar ile AIDS'e neden olan HIV virüsünü keşfeden ve 2008'de Nobel Ödülü alan bilim insanı Luc Montagnier, 89 yaşında hayatını kaybetti. Viroloğun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Dünyadaki en ölümcül hastalıkların başında gelen AIDS'i keşfeden bilim insanlarından Fransız Virolog Luc Montagnier, 89 yaşında hayatını kaybetti. Montagnier, 1983 yılında Françoise Barre-Sinoussi ile yaptığı çalışma sonucunda, AIDS'e neden olan HIV virüsünü tespit etmeyi başarmıştı.

Fransa'nın Neuilly-Sur-Seine isimli kentindeki Amerikan Hastanesinde hayatını kaybeden bilim insanının ölüm nedeni henüz açıklanmadı. 1972 ila 2000 yılları arasında Pasteur Enstitüsü Viral Onkoloji Birimi'nin yöneticisi olan bilim insanının hayatını kaybedişi, tıp dünyasında üzüntüyle karşılandı.

COVID-19'a da aşıya da inanmıyordu

Luc Montagnier, HIV virüsünü keşfetmesine ve tıp dünyasına çok önemli katkılar yapmasına rağmen COVID-19'a da aşıya da pek inanmıyordu. Hatta dünyaca ünlü virolog, bazı kesimler tarafından direkt olarak aşı karşıtı olarak tanımlanıyordu. Aslında bu hayali bir yaklaşım değildi zira Montagnier, COVID-19 aşısı için karşıt cümleler kuruyordu.

Tıp dünyasından Luc Montagnier'in ölümüyle ilgili çok sayıda açıklama geldi. Bu açıklamalarda bilim insanının sevenlerine sabır dilendi. Yetkililer, şu an için Montagnier'in cenazesi ile ilgili de net bir açıklama yapmadılar.