İlk filmlerin yakaladığı başarı ardından basma para makinesine dönüştürülen bir film serisi Hızlı ve Öfkeli. İlk filmin ardından 20 sene sonra 9. film ile yoluna devam ediyor. Hızlı ve Öfkeli 9’un vizyon tarihi, oyuncuları ve film hakkında bilinen tüm detayları tek bir başlık altında topluyoruz.

Sokakta illegal yarış düzenleyip para kazanan ekibin dünyanın her yerinde şehirleri birbirine kattığı Hızlı ve Öfkeli serisi yolculuğuna dokuzuncu film ile devam ediyor. 2021'de, ilk filmin 20. yıldönümünde çıkacak olan Hızlı ve Öfkeli 9, birkaç sürpriz de içerecek.

Ayrıca Hızlı ve Öfkeli 9 ve ardından gelecek olan Hızlı ve Öfkeli 10 ile serinin son bulacağı duruyuldu. Peki Hızlı ve Öfkeli 9’da kimler rol alacak? Hızlı ve Öfkeli 9’un vizyon tarihine, oyuncularına ve tüm detaylarına yakından bakıyoruz.

Hızlı ve Öfkeli 9’un kadrosunda kimler yer alıyor?

Yıllar boyunca oldukça geniş bir oyuncu kadrosuyla ekranlarda yer alan Hızlı ve Öfkeli serisi, bu geleneği korumaya Hızlı ve Öfkeli 9 filmi ile devam ediyor. Yıllar boyu karakterlerin kaybolup tekrar belirdiği bu seride, dokuzuncu film ile beraber geri dönen ve seriye ilk defa katılan isimler bulunuyor. Diğer filmlerde olduğu gibi Vin Diesel'i Dom, Michelle Rodriguez'i Letty, Chris ‘Ludacris’ Bridges'i Tej ve Tyrese Gibson'ı Roman rolünde Hızlı ve Öfkeli 9’da göreceğiz.

Geri dönenlere baktığımız ise son birkaç filmdir ortalarda görünmeyen Paul Walker’ın Brian karakteri ile evli olan Dom’un kız kardeşi Mia (Jordana Brewster) bu filmle beraber kadroya geri dönüyor. Ayrıca Nathalie Emmanuel Ramsey rolünde ve Lucas Black Tokyo Drift’teki Sean Boswell rolünde seriye geri dönüş yapıyor. Bu isimler dışında Charlize Theron Cipher, Helen Mirren Shaw’ın annesi Magdalene rolünde seriye geri dönüyor.

Seriye yeni katılan isimlere baktığımızda; John Cena, Cardi B, Peaky Blinders dizisinden Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett ve Galaksinin Koruyucuları filmlerinden tanıdığımız Michael Rooker bizleri karşılıyor. Hızlı ve Öfkeli 9, birçok ünlü ismi bünyesinde barındırırken, spin-off filmleri çıkan Hobbs ve Shaw karakterleri bu filmde yer alamayacak gibi duruyor.

Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında en çok konuşulan şeylerinden biri de Paul Walker’ın geri dönme ihtimali. Bu konu hakkında Paul Walker’ın kardeşi Cody “Her şey mümkün” şeklinde bir açıklama yapmış olsa da CGI ile Paul Walker’ın geri dönüp dönemeyeceği henüz bilinmiyor.

Hızlı ve Öfkeli 9’un sürprizi: Han geri dönüyor

Seriye geri dönüş yapan ve herkesi şaşırtan sürpriz isim ise Han rolüyle Sung Kang oluyor. Hızlı ve Öfkeli 6’da hayatını kaybeden veya bizim öyle düşündüğümüz Han, 9. film ile tekrar hayranları ile buluşacak. Han karakterini canlandıran Sung Kang, “Bu çok duygusal, sanki ailemle tekrar bir araya geliyor gibiyim. Bu, son Hızlı ve Öfkeli filmimden bu yana hayatımda eksik kalan bir ilişki.” şeklinde duygularını dile getiriyor.

Hızlı ve Öfkeli serisinde en son neler yaşanmıştı?

Hızlı ve Öfkeli 7’de, Dominic Toretto ve ekibi Deckard Shaw ve Mose Jakande’yi yenilgiye uğrattıktan sonra Dom, Letty ile birlikte Havana’ya gitmişti. Burada başı yerel bir sokak yarışçısıyla derde giren kuzeni Fernando’ya yardım eden Dom, kısa bir süre sonra yine kendini karmaşık olayların ortasında bulmuştu.

Charlize Theron’un canlandırdığı Cipher isimli yeni bir kötü karakterin, Dom’a şantaj yaparak kendisi için çalışmaya zorlamasıyla Dom ve ekibi yakıp yıkmaya ve öfkeli tavırlar sergilemeye kaldıkları yerden devam ediyorlar. Hobbs’un da yardımını alan Dom, Cipher’ı tam olarak ortadan kaldıramasa da Hızlı ve Öfkeli 8, nispeten iyi bir olayla son buluyor. Dom’un oğlunu kendisine geri getiren Shaw, Cipher’ın hâlâ Atina taraflarında etkin olduğunu söylüyor ve 9. film için yeşil ışık yakılmış oluyor. Oğluna Brian adını veren Dom ise ailesi ile daha fazla vakit geçirmek için bir köşeye çekilmeye karar veriyor.

Hızlı ve Öfkeli 9 filminin konusu ne olacak?

Son filmin ardından inzivaya çekilen ve ailesiyle ilgilenmek isteyen Dom, Hızlı ve Öfkeli 9 ile yine olayların tam ortasına çekiliyor ve adeta bir an olsun rahat yüzü göremiyor. Fragmanda, dünyadan uzak bir şekilde oğlu Brian ve karısı Letty ile sakin sakin yaşayan Dom Toretto, bu sefer sevdiklerini kurtarabilmek için geçmişte işlediği günahlarla yüzleşmek zorunda kalacak.

Hızlı ve Öfkeli 8’de işi tam olarak bitmeyen Cipher, bu sefer farklı yollardan Dom’un ve ekibinin peşine düşüyor. Buradaki en büyük sürpriz ise Dom’un daha önce hiç duymadığımız kardeşi Jakob oluyor. En becerikli suikastçi, en iyi sürücü ve benzeri sıfatlarla adlandırılan Jakob, Dom’u öldürmek için Cipher ile birlikte hareket geçiyor.

Jakob’un direkt olarak küçük kardeş olma ve sürekli Dom’un gücü altında ezilme duygularına oynayan Cipher, Dom’u en zayıf noktasından vurmaya çalışıyor. Vin Diesel Hızlı ve Öfkeli 9 ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu noktaya kadar filmlerde farklı şekillerde ortaya koyduğumuz tema; aile denen şeyin sadece kan bağı ile alakalı değil, hayatın her anında yanında olan insanlarla kurduğun bir bağ ile alakalıdır.” şeklinde Dom’un kardeşi ile olan ilişkisini betimliyor.

Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast 9) ne zaman vizyona girecek?

Her ne kadar en başta seriyi sonlandıracak son iki Hızlı ve Öfkeli filminin 2020 ve 2021 yıllarında çıkacağı duyurulmuş olsa da tüm dünyada hâlâ etkisini hissettiren koronavirüs salgını nedeniyle bu tarihler ertelenmiş durumda. Bu nedenle Hızlı ve Öfkeli 9, aslında 10. filmin çıkacağı tarih olan 2 Nisan 2021 tarihinde vizyona girecek.

Durum böyle olunca da 10. ve son filmin 2022’den önce vizyonlara ulaşması çok düşük bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 10. filmin iki bölüm hâlinde vizyona girebileceğini duyuran Vin Diesel, 10. filmde Paul Walker’ın dönüşünün mümkün olabileceğini duyuruyor.

Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanı:

Karakterlerin dünyada yapılabilecek her aksiyonu yaptıkları için uzaya çıkabilecekleri bile konuşulan Hızlı ve Öfkeli 9, 2021 yılının en hızlı aksiyon filmlerinden biri olacak gibi duruyor. Ayrıca 9. film ile geri dönen Brian’ın eşi Mia ile belki de bir sonraki filmde Paul Walker’ı görebileceğimizin işaretleri de verilmiş oluyor. Sizler Hızlı ve Öfkeli serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Hızlı ve Öfkeli 9 serinin son filmlerine göre daha mı iyi yoksa daha mı kötü olacak? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.