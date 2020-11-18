Hızlı ve Öfkeli serisinin pek çok hayranı bulunuyor. Yine de serinin yalnızca tek bir hayranı filmlerde görülen otomobillerin replikalarını biriktiriyor.

Vin Diesel ve Paul Walker ile başlayan ve daha sonra devasa bir aksiyon/macera serüvenine dönüşen Hızlı ve Öfkeli serisi, dünyanın pek çok yerinden hayranlara sahip. Bazı hayranlar ise bu tutkuyu gerçekten uçlarda yaşıyor.

Kanada’da açıklanmayan bir şehirde yaşayan bir Hızlı ve Öfkeli hayranı, seride gördüğümüz araçlardan tam 24 tanesinin birer replikasına sahip. Üstelik daha yapım aşamasında olan başka modeller de var.

24 araçlık dev koleksiyon

Koleksiyonun yerinin gizli tutulmasının çok mantıklı bir nedeni var: Koleksiyondaki araçlar arasında oldukça özel modeller yer alıyor. Bunlar arasında Toyota Supra’lar, Nissan Skyline’lar ve bir klasik Dodge Charger yer alıyor. Toplam araç sayısı ise 24.

Üstelik bu arabalar gelişigüzel alınmış araçlar değil. Her biri, Hızlı ve Öfkeli serisindeki araçların bir replikası. Koleksiyonun sahibi ve serinin de büyük hayranı olan Jorge, en büyük Hızlı ve Öfkeli replika araç koleksiyonunun da sahibi olabilir.

İşin ilginç yanı ise Jorge’nin yola böyle bir koleksiyon yapma niyetiyle çıkmamış olması. Ancak hem teknik anlamda hem de alım satım anlamında otomobillerden anlayan biri olması ona bu fırsatı sağlamış. Arabaları alıp replikalara çevirmeye başladıkça araç alım satımından para kazanarak bu koleksiyonu oluşturmuş.

Koleksiyonun değeri bilinmiyor

Her ne kadar Jorge araç alım satımı ile iyi para kazanmış olsa da koleksiyona ne kadar harcadığı ise bilinmiyor. Yaşadığı bölgede oldukça ucuza Jesse’nin Jetta’sı ile aynı model araçlar bulabilecek olsa da bir R33 ya da R34 Skyline pek de uygun fiyatlı araçlar değiller. Kaldı ki bu koleksiyona Supra, Porsche 911 gibi araçlar da dahil.

Şu anda Suki’nin pembe Honda S2000’i ve Hızlı ve Öfkeli 4'teki siyah Buick Grand National yapım aşamasında. Serinin 9. filmden sonra iki filmi daha olacağını düşünürsek, Jorge’nin hedefindeki 35 sayısını aşması gerekebilir.