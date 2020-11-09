HMD Global, Nokia 8.3 5G'nin ABD'deki Verizon müşterilerini hedef alan yeni sürümü Nokia 8 V 5G UW akıllı telefonunu duyurdu. Nokia 8.3 5G ile aynı özellikleri paylaşan akıllı telefon, gücünü Snapdragon 765G mobil platformundan alıyor.

2016 yılında Nokia markasının isim haklarını 10 yıllığına alan HMD Global, bugün ABD'de yeni bir tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Nokia 8.3 5G'nin yeni bir sürümü olan ve ABD'deki Verizon müşterilerini hedefleyen Nokia 8 V 5G UW duyuruldu.

Teknik özellik tarafında Nokia 8.3 5G ile aynı özellikleri sunan Nokia 8 V 5G UW, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,81 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla birlikte geliyor. Gorilla Glass teknolojisiyle korunan bu ekranın sol üst tarafında delik tasarımlı 24 MP'lik ön kamera yer alıyor.

Nokia 8 V 5G UW neler sunuyor?

Tasarım anlamında yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü ve programlanabilir özel bir Google Asistan düğmesiyle birlikte gelen akıllı telefon, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 765G platformundan alıyor. Yongaya ek olarak cihazda 6 GB / 8 GB RAM ve 64 / 128 GB dahili depolama seçenekleri kullanıcıya sunuluyor.

Cihazı arka tarafa çevirdiğimizde dörtlü arka kamera sistemi bizleri karşılıyor. Daire bir modülün içine yerleştirilen kamera sistemi 64 MP'lik birincil sensör, 12 MP'lik ultra geniş açı sensörü, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. Bu noktada Nokia hem arka kameralar da hem de 24 MP'lik ön kamerada PureView görüntüleme sistemi ve ZEISS optikleri kullandığını söylüyor.

Android 11'e hazır olduğu söylenen akıllı telefon, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle birlikte çıkıyor. Cihazın diğer özellikleri arasında NFC, Bluetooth 5.0 ve 18 W hızlı kablolu şarjı destekleyen 4.500 mAh'lik bir batarya bulunuyor.

Nokia'nın üç yıllık yazılım güncellemesi vaadi verdiği akıllı telefon, Meteor Grisi renk seçeneğiyle birlikte 699 dolardan (5.722 TL) raflardaki yerini alacak. Bu fiyatın hangi bellek ve depolama yapılandırmaları için geçerli olduğu bilinmiyor.

Nokia 8 V 5G UW teknik özellikleri: