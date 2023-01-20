Ekonomik olarak zorlandığınızı hissettiğiniz ilk anda ne yaparsınız? İlk etapta daha yüksek maaşlı bir iş, daha rahat yaşayabileceğiniz bir yer ararsınız değil mi? Peki ya gittiğiniz yerde aradığınızı bulamazsanız?

Türk yazılımcı Onur Gürel, geçtiğimiz aylarda bir karar aldı ve daha rahat yaşayacağını düşünerek Hollanda’ya taşındı. Yaklaşık 4 aydır orada yaşayan Gürel, Twitter’dan yaptığı paylaşımla adeta gündem yarattı.

Türkiye’de 40 bin TL maaşla çalışan ve yüksek yaşam standartlarına sahip olan Gürel, Hollanda’da 3 bin Euro maaşla çalıştığını ancak yaşam standartlarının büyük ölçüde düştüğünü dile getirdi. Biz de kendisine ulaştık ve aklımızdaki soruları ilettik. Tabii ki paylaşımlarında da olduğu gibi Gürel, bizlere de kendi deneyimlerinden yola çıkarak yaptığı çıkarımları ve tecrübelerini anlattı.

Gürel'in anlattıkları, yalnızca onun deneyim ve tecrübeleridir. Zira herkesin düşünceleri farklı olabilir.

Onur Gürel’in paylaşımını yeniden hatırlayalım:

Gürel’in yaptığı bu paylaşımlar sosyal medyada büyük bir tepki çekti. Kullanıcılar Gürel’in neden 40 bin TL maaşı bıraktığını, Türkiye’de kaldığı evin kirasının neden bu kadar düşük olduğunu ve Hollanda’da aldığı maaşın düşüklüğünü sorguladı.

Onur Gürel'in açıklamalarının tamamına ve paylaşıma gelen tepkilere buradan ulaşabilirsiniz:

Gürel’in yaptığı açıklamalar ve daha sonra paylaştığı video da sosyal medyada büyük bir tepki çekti.

Onur Gürel'in tartışmalar sonrası paylaştığı video, çeşitli yayın organlarında kesitler halinde paylaşıldı. Gürel ise videonun istedikleri tarafa çekilerek kullanıldığını, kamuoyuna yanlış yansıtılacak şekilde kesildiğini dile getirdi. Söz konusu videoya dilerseniz Onur Gürel'in kişisel YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Öncelikle Türkiye’den gitme kararının ardındaki sebepleri sorduk.

Gürel, İsviçre’de pek çok akrabasının yaşadığını, onlara daha yakın olmak istediğini ve daha kolay vize alabilmek istediğini dile getirdi. Biliyorsunuz ki son dönemlerde yurt dışında yaşamakla ilgili sosyal medyada pek çok paylaşım yapılıyor. Paylaşımların büyük bir kısmında da yurt dışındaki şartların ülkemizden daha iyi olduğu vurgulanıyor.

Yazılımcı Onur Gürel de sosyal medyada yükselen Batı’da yaşam standartları paylaşımlarından gereğinden fazla etkilendiğini belirtiyor. Ancak ilk motivasyonunun sevdiklerine yakın olmak olduğunun da altını çiziyor.

Hollanda’da 3 bin Euro maaş, az mı? Ülke genelinde maaşlar nasıl?

Hollanda’da asgari ücret 2023 itibarıyla 1.934,40 Euro olarak güncellendi. Yani Gürel’in aldığı 3 bin Euro, asgari ücretten yaklaşık %35 daha fazla. Nitekim kendisi bu açıklamaları yaptıktan sonra da maaşının 3 bin 300 Euro’ya yükseldiğini belirtiyor.

Aldığı bu maaşı ‘düşük’ olarak nitelendirmediğini, aksine doktorların da bu maaşı kazandığını dile getirdi. Takım lideri olarak çalışan yazılımcıların bile Avrupa'da 5 bin Euro civarında kazandığını, sanıldığı kadar yüksek maaşlar alınmadığını da sözlerine ekledi. Sosyal medyada yaşanan kafa karışıklıklarının sebebinin ise ‘%30 ruling’ isimli kural olduğunu belirtiyor.

Peki nedir bu ‘%30 ruling’ kuralı?

Diyelim ki Hollanda’dan çalışma vizesi aldınız. Belirli koşullarla alabileceğiniz Kennismigrant oturum iznine sahip olmanız, Kennis göçmeni (yüksek vasıflı göçmen) statüsüne sahip olmanız gerekiyor. Gerekli koşulları karşıladığınız takdirde de yıllık gelirlerinizin %30’u vergiden muaf tutulabiliyor.

Gürel, Türkiye’de 40 bin TL kazanırken yaşam standartlarının yüksek olduğunu belirtmişti. Paylaşımlı evde kalmasının sebebi neydi? Hollanda’da nasıl bir evde kalıyor?

Gürel, paylaşımlı evde kalmasının pek çok sebebi olduğunu, bunların başında da ev arkadaşıyla iyi anlaşması ve yüksek maaşı nedeniyle rahatça para biriktirebiliyor olmasının geldiğini aktardı. Yine aynı şekilde Hollanda’da da paylaşımlı evde kalmayı tercih ettiğini fakat İstanbul-Levent’teki evi kadar merkezi bir konumda oturmadığını da sözlerine ekledi.

Türkiye’de kaldığı evin kirasının şu anda 8 bin TL’ye yükseldiğini duyduğunu ancak 8 bin TL’ye kirada oturuyor olsaydı da 40 bin TL maaş alırken bu miktarın yaşam standartlarını etkilemeyeceğinin de altını çizdi.

Hollanda’da aradığını buldu mu?

Yurt dışında geçirdiği 4 aylık süreci sert bir dille eleştirse de Gürel, ‘aradığını bulamamak’ söyleminin fazla iddialı olduğunu fakat Türkiye’deki tüketim rahatlığını, hizmete kolay erişimini özlediğini dile getiriyor.

Ne kadar maaş alsaydı Hollanda'da da aynı yaşam koşullarına sahip olabileceğini düşünüyor?

Kendisine bu soruyu sorduğumuzda Hollanda’da 7 bin Euro gibi bir maaş alsaydı Türkiye’deki hizmete erişim kolaylığına ve yüksek yaşam standartlarına ulaşabileceğini düşündüğünü aktardı. Ancak bu maaşın yıllık 84 bin Euro, minimum brüt maaşının ise 140 bin Euro olması anlamına geliyor. Gürel, böyle bir maaş alınmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu, bunun için istisnai pozisyonlarda çalışılması gerektiğini belirtiyor.

Hollanda’da 7 bin Euro alıp ‘ülke menajeri’ olarak çalışsa bile Türkiye’de bu işi 100 bin TL’ye yapabileceğini fakat bu durumda bile Türkiye’deki kadar rahat bir şekilde hizmete erişim rahatlığına ulaşamayacağını düşünüyor.

Peki attığı tweetin tepki çekmesinin sebepleri Gürel'e göre neler?

Gürel, açıklamalarının bu kadar tepki çekmesinin sebebini "İstemsizce insanların hayallerini kırmak" olduğunu dile getiriyor. Öte yandan "Pek çok insan ülke içinde gerçekleştiremedikleri şeyleri 'coğrafi sebeplere' bağlıyor, farklı bir ülkeye göç ettiklerinde her şeyin çok daha iyi olacağı fikri ve arzusuyla hareket ediyor. Ben bunun öyle olmadığını kalem kalem ispat ettim, gerçekçi olmayan heveslerini kırdım." sözleriyle cümlelerine devam ediyor.

Yurt dışında yaşamak isteyenler için de bazı tavsiyelerde bulundu.

Gürel, göçmen olmak isteyen kişilerin ülkeler arası kültür farklarını, iklimlerini, yaşam biçimlerine kadar her şeyi karşılaştırmaları gerektiğini belirtiyor. İmzalayacakları kontratta şartlarının daha iyi olması için ise kendilerinin ağırdan satmalarını tavsiye ediyor.

Gelelim son soruya... Hollanda'da 3 bin Euro'ya yaşamak mı, Türkiye'de 40 bin TL'ye yaşamak mı?

Maddi anlamda eleştirilerine rağmen Gürel, bu soruya net bir yanıt vermenin epey zor olduğunu belirtiyor. Zira Avrupa'daki iş hayatı, şehir ve insanların mental anlamda huzur ve konfor sunduğunu belirtiyor. Hizmet alım zorluğuna rağmen, Avrupa'nın mental huzuru yüksek bir hayat sunduğu sözlerine ekliyor.

Hizmet sektörüne erişmenin onun için ne kadar önemli olduğunu ve bunu seven biri olduğunu fark ettiğini söylerek de kendisine küçük bir öz eleştiri yapmayı ihmal etmiyor.

Kariyerinde IBM (International Business Machines), Oracle gibi firmalarda çalışmış; şu anda da Avrupa'nın en büyük yazılım şirketi olarak görülen SAP’de görev alan Fırat Turan ile de konuşmuştuk. Farklı bir bakış açısı için bu içeriğimizi de okuyabilirsiniz:

Editör Notu:

Hepimiz zaman zaman bazı olaylardan sıkılıp, bunalabiliyoruz. Böyle durumlarda da kaçacak bir yer arayabiliyoruz. Farklı bir ülkede yaşamak, pek çok insanın hayali olsa da maalesef ki gitmek istediğiniz veya gittiğiniz her ülkede aradığınızı bulamayabilirsiniz.

Nitekim olaya yalnızca ekonomik olarak da bakmamak gerekiyor. Kültürünü bilmediğiniz, belki de kimseyi tanımadığınız bir ülkeye taşınacaksınız. Bunun da ayrı zorlukları olacaktır tabii. Özetle bir ülkeye taşınmadan önce o ülkeyi her şeyiyle araştırmalı, yaşam koşullarına bakmalı ve kararınızı öyle vermelisiniz. Unutmamak gerekiyor ki herkesin hayattan beklentisi farklı olabilir. Kimisi süper lüks otomobillere binmeye alışkındır, kimisi ise otobüsün boş gelmesine mutlu olur. Yaşadığı yerde insanı mutlu veya mutsuz eden de alışık olduğu bu standartlardır.