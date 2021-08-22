Artık Hollywood filmlerinin önerilmesinden sıkıldıysanız dünya sinemasına göz atmakta fayda var. Dünyada sadece ABD yapımı filmler yok, başka ülkelere ait birbirinden başarılı yapımlar da görüyoruz.

Farklı ülkelerin kıyıda köşede almış iyi filmleri özellikle de sinefiller için bulunmaz bir nimet. Klasik film listelerindeki filmleri silip süpürenler bir de bu önerilere mutlaka göz atmalı. Listede yer alan filmler Hollywood yapımları gibi çok yüksek bütçelerle çekilmiyor belki ancak sundukları hikayenin ve işçiliğin kalitesi izleyicileri memnun etmeyi başarıyor.

Almanya, Polonya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Brezilya, İrlanda, Çin, İtalya, Güney Kore, Avustralya ve de Türkiye'de bir gezintiye çıkacağız bu birbirinden şahane filmler sayesinde.

İşte Dünya sinemasından 15 film şahane film önerisi:

303 (2018)

Yan Pencere / Medianeras (2011)

Hayat Çok Güzel / Chce sie zyc (2013)

Sekizinci Gün / Le huitième jour (1996)

Yasak Aşk / Jude (1996)

Mayın Sahili / Under sandet (2015)

Kara Kitap / Zwartboek (2006)

Merkez İstasyonu / Central do Brasil (1998)

Yeni Bir Ülkede / In America (2002)

Artçı Şok / Aftershock (2010)

Karanlıkta Kalanlar / In Darkness (2011)

Karşı Pencere / La finestra di fronte (2003)

Hüzünden Öte / Seulpeumboda deo seulpeun Iyagi (2009)

Büyük Adam Küçük Aşk (2001)

Çit / Rabbit-Proof Fence (2002)

Karavan fiyatlarını araştırmak istemenize neden olacak film: 303

Yıl: 2018

2018 Ülke: Almanya

Almanya Oyuncular: Mala Emde, Anton Spieker

Mala Emde, Anton Spieker Tür: Romantik

Romantik IMDb: 7.5

İki Alman gencinin yolda rastlaşmasıyla bir karavan yolculuğuna başladıkları film, sizde Avrupa'yı karavanla dolaşma isteği uyandıracak. "303" adlı külüstür karavanda Avrupa'nın enfes manzaralarını izlerken bir yandan da çiftin entelektüel sohbeti sayesinde arınmış hissedeceksiniz.

Buenos Aires sokaklarının detaylarında kaybolacaksınız: Yan Pencere / Medianeras

Yıl: 2011

2011 Ülke: Arjantin

Arjantin Oyuncular: Javier Drolas, Pilar López de Ayala

Javier Drolas, Pilar López de Ayala Tür: Romantik

Romantik IMDb: 7.5

Şehir hayatının insan ilişkileri üzerinde yarattığı etkiyi ustalıkla işleyen "Yan Pencere​", kitapvari diyalogları içinde barındırıyor. İşsiz mimar Mariana ile web tasarımcısı Martin'in yolları kesişince hoş bir hikayenin temeli atılıyor.

Empati kurmanızı sağlayacak gerçek bir öykü: Hayat Çok Güzel / Chce sie zyc

Yıl: 2013

2013 Ülke: Polonya

Polonya Oyuncular: Dawid Ogrodnik, Dorota Kolak, Arkadiusz Jakubik

Dawid Ogrodnik, Dorota Kolak, Arkadiusz Jakubik Tür: Dram

Dram IMDb: 7.7

"Hayat Çok Güzel​", çocukluğunun ilk yıllarında zeka geriliği teşhisi konulan ve dış dünyayla bağlantı kurmadan büyüyen serebral palsi hastası Mateusz’un hikayesine odaklanıyor. Toplumun bu konuda ne kadar bilgisiz olduğunu ortaya koyan yapım, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama.

Down sendromu bireylerle empati kuracaksınız: Sekizinci Gün / Le huitième jour

Yıl: 1996

1996 Ülke: Belçika, Fransa

Belçika, Fransa Oyuncular: Daniel Auteuil, Pascal Duquenne

Daniel Auteuil, Pascal Duquenne Tür: Dram, Komedi

Dram, Komedi IMDb: 7.5

Harry adlı bir iş insanının Down sendromlu Georges ile yolunun kesişmesiyle birlikte iç ısıtan bir hikaye ortaya çıkar. 8 gün boyunca yaşayacakları özellikle de Harry'nin hayatını çok değiştirecektir. "Sekizinci Gün"ü izlerken yer yer gülecek yer yer ağlayacaksınız.

Toplum baskısına direnen aşık bir çift: Yasak Aşk / Jude

Yıl: 1996

1996 Ülke: İngiltere

İngiltere Oyuncular: Christopher Eccleston, Kate Winslet

Christopher Eccleston, Kate Winslet Tür: Dram, Romantik

Dram, Romantik IMDb: 6.9

19. yüzyılda geçen "Yasak Aşk"ta, baskıcı ve ön yargılı toplum arasında aşklarını yaşamak isteyen ve tabulara direnen iki karakterin dramatik öyküsünü izliyoruz. Ünlü yazar Thomas Hardy'nin kitabından uyarlandığını da hatırlatalım.

Savaşın arka planında kalan etkileyici bir gerçek hikaye: Mayın Sahili / Under sandet

Yıl: 2015

2015 Ülke: Danimarka

Danimarka Oyuncular: Roland Møller, Louis Hofmann, Joel Basman

Roland Møller, Louis Hofmann, Joel Basman Tür: Dram, Tarihi, Savaş

Dram, Tarihi, Savaş IMDb: 7.8

II. Dünya Savaşı'nın arka planında kalan gerçek bir hikaye. Almanya'nın yenilmesi sonucunda bir grup genç Alman savaş esiri Danimarkalı yetkililerce ülkeye getirilir ve buradaki sahilde bulunan yaklaşık iki milyon kara mayınını temizlemeleri istenir. Üstelik çıplak elleriyle! "Mayın Sahili", Daminarka'ya Oscar adaylığı getirmişti.

Ailesini acımasızca katledenlere karşı direnişe katılan cesur bir kadının hikayesi: Kara Kitap / Zwartboek

Yıl: 2006

2006 Ülke: Hollanda

Hollanda Oyuncular: Carice van Houten, Sebastian Koch

Carice van Houten, Sebastian Koch Tür: Dram, Gerilim, Tarihi

Dram, Gerilim, Tarihi IMDb: 7.7

1944 Hollanda'sında Nazi askerlerinin elinden son anda kurtulan Rachel, Hollandalı direnişçiler tarafından kurtarılır ve kendisine güvenli bir iş, ev ortamı önerilse de Rachel'ın amacı farklıdır... "Kara Kitap"ı soluksuz izleyeceksiniz.

Soğuk bir kadın sevgiyle karşılaştığında değişmeye başlarsa: Merkez İstasyonu / Central do Brasil

Yıl: 1998

1998 Ülke: Brezilya

Brezilya Oyuncular: Fernanda Montenegro, Vinícius de Oliveira

Fernanda Montenegro, Vinícius de Oliveira Tür: Dram

Dram IMDb: 8.0

Her kesimden insanın bir arada bulunduğu bir istasyonda çalışan huysuz bir kadın... İşi gereği binbir çeşit insanın değişik hayatları hakkında bilgi edinir istemeyerek de olsa. Bu yüzden olsa gerek pek bir huysuz/soğuk/inatçı bir tip haline dönüşmüştür. Bir gün ona sevgiyi tanıtacak bir çocuk karşısına çıkınca hikâye başlar ve o soğukluk, sevginin sıcaklığıyla erir gider..."Merkez İstasyonu" ile sevginin önemini bir kez daha anlayacaksınız.

İrlandalı bir ailenin Amerika'ya taşınmasının hikayesi: Yeni Bir Ülkede / In America

Yıl: 2002

2002 Ülke: İrlanda

İrlanda Oyuncular: Paddy Considine, Samantha Morton, Sarah Bolger, Emma Bolger

Paddy Considine, Samantha Morton, Sarah Bolger, Emma Bolger Tür: Dram

Dram IMDb: 7.7

"Yeni Bir Ülkede", yeni ve zorlu bir ülkeye adapte olmanın göründüğü kadar kolay olmadığını gösteriyor. Aile babası burada oyuncu olmaya çalışırken ailesiyle birlikte zorlu koşulları aşmaya çalışırlar. Bu sırada birbirlerine farklı gözle yeniden bakacaklardır.

Tarihin en ölümcül depremlerinden birinin hikayesi: Artçı Şok / Aftershock

Yıl: 2010

2010 Ülke: Çin

Çin Oyuncular: Jingchu Zhang, Fan Xu, Zi-feng Zhang

Jingchu Zhang, Fan Xu, Zi-feng Zhang Tür: Dram

Dram IMDb: 7.5

Kuzeydoğu Çin’de yer alan Tangshan kentinde 28 Temmuz 1976 yılında, sabaha karşı saat 03.42’de gerçekleşen bir deprem... 240 binden fazla insanın ölümüne yol açan 7,8 büyüklüğündeki deprem anında ve sonrasında yaşananların çarpıcı bir şekilde anlatıldığı "Artçı Şok", Çin sinemasının teknik başarısını kanıtlayan yapımlardan biri.

Nazi işgali altındaki Polonya'da insanlar lağımlarda saklanırsa: Karanlıkta Kalanlar / In Darkness

Yıl: 2011

2011 Ülke: Polonya

Polonya Oyuncular: Robert Wieckiewicz, Benno Fürmann, Agnieszka Grochowska, Maria Schrader

Robert Wieckiewicz, Benno Fürmann, Agnieszka Grochowska, Maria Schrader Tür: Dram, Savaş, Tarihi

Dram, Savaş, Tarihi IMDb: 7.3

Kimsenin kimseye güvenmediği, fakirlerin kendilerinden daha fakirlerden çaldığı bir ortamda bir grup Yahudi'yle karşılaşan Leopold'un, onları bir ücret karşılığında saklamayı kabul etmesinin ardından yaşananlar anlatılıyor. "Karanlıkta Kalanlar", soykırımın acı yüzünü bir kez daha tüm çıplaklığıyla sunuyor.

Başkalarının hayatı bize neden bu kadar cazip gelir?: Karşı Pencere / La finestra di fronte

Yıl: 2003

2003 Ülke: İtalya, Türkiye

İtalya, Türkiye Oyuncular: Giovanna Mezzogiorno, Raoul Bova

Giovanna Mezzogiorno, Raoul Bova Tür: Dram, Romantik

Dram, Romantik IMDb: 7.3

Ferzan Özpetek'in yönettiği "Karşı Pencere"de, evliliği pek yolunda gitmeyen bir kadının karşı pencereden gözlediği komşusuna duyduğu platonik aşk anlatılıyor. Genç kadın için artık yaşamını sorgulama zamanıdır. Acaba karşı pencerelerden bize görünen yaşamlar neden cazip gelir, kendi yaşamlarımızı değiştirmek o kadar zor mudur?

Aşk ve hastalık klişesini duygu sömürüsü yapmadan işlemeyi başaran Güney Kore filmi: Hüzünden Öte / Seulpeumboda deo seulpeun Iyagi

Yıl: 2009

2009 Ülke: Güney Kore

Güney Kore Oyuncular: Bo-young Lee, kwon Sang-woo, Beom-su Lee

Bo-young Lee, kwon Sang-woo, Beom-su Lee Tür: Romantik, Dram

Romantik, Dram IMDb: 7.6

"Hüzünden Öte", Güney Kore romantik filmlerinde sıkça kullanılan klişelere sahip olsa da buna rağmen etkileyici olmayı başaran bir yapım. K, Cream’a büyük bir aşk beslemektedir ve Cream’ın sürekli erkek arkadaş değiştirmesini, uzaktan sakin bir şekilde izlemektedir. Ta ki ölümcül bir hastalığı olduğunu ve sadece birkaç ayı kaldığını öğrenene kadar...

Bir Türkiye sorununu incelikle ele alan eser: Büyük Adam Küçük Aşk

Yıl: 2001

2001 Ülke: Türkiye

Türkiye Oyuncular: Şükran Güngör, Dilan Erçetin, Füsun Demirel, Yıldız Kenter

Şükran Güngör, Dilan Erçetin, Füsun Demirel, Yıldız Kenter Tür: Dram

Dram IMDb: 7.6

Ülkemizdeki farklılıklara odaklanan "Büyük Adam Küçük Aşk", emekli yargıç Rıfat bey ile küçük Kürt kızı Hejar'ın hikayesine odaklanıyor. Kürtçe dışında başka bir dil bilmeyen Hejar ile katı cumhuriyetçi Rıfat Bey arasındaki ilişki nefretle başlasa da zamanla birbirlerine ısınmaya başlarlar.

1930'lu yıllarda Avustralya'da geçen bir gerçek hikaye: Çit / Rabbit-Proof Fence

Yıl: 2002

2002 Ülke: Avustralya

Avustralya Oyuncular: Everlyn Sampi, Tianna Sansbury

Everlyn Sampi, Tianna Sansbury Tür: Dram, Biyografi, Macera

Dram, Biyografi, Macera IMDb: 7.4

14 yaşındaki Molly, onun 8 yaşındaki kardeşi ve 10 yaşındaki kuzeninin başından geçenler anlatılıyor. Ailelerinden zorla alınan çocuklar 2000 km uzaklıktaki eğitim kampına götürülürler ancak buradan kaçmayı başarırlar ve uçsuz bucaksız arazide evlerine dönmeye çalışırlar. "Çit", ırkçılık üzerine yapılmış çarpıcı yapımlar arasında.