Honeywell, Dünyanın En Güçlü Kuantum Bilgisayarını Oluşturdu

Honeywell isimli bir şirket, kuantum bilgisayar yarışında rakiplerinin çok önünde olan bir kuantum bilgisayar oluşturduklarını açıkladı. Honeywell’den yapılan açıklamaya göre yeni kuantum bilgisayar, 64 kuantum hacme sahip durumda.

Teknoloji şirketleri, güçlü kuantum bilgisayarlar oluşturmak için bir süredir yarış halindeler. Kuantum bilgisayar geliştirme yarışında yer alan şirketlerden Honeywell, dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını oluşturduğunu açıkladı.

Honeywell’den dün yapılan açıklamada, bugünün süper bilgisayarlarının geleceği olabilecek “dünyanın en yüksek performansa sahip kuantum bilgisayarının” geliştirildiği belirtildi.

Honeywell’in kuantum bilgisayarının gücü, kuantum hacminden geliyor

Honeywell’in “Dünyanın en yüksek performansa sahip kuantum bilgisayarının” gücü, yüksek kuantum hacminden geliyor. Kuantum hacmi, kuantum bilgisayarların performansını karakterize etmek için ortaya çıkarılmış metriktir.

Kuantum bilgisayarın geliştiricisi olan Honeywell, yeni kuantum bilgisayarın 64 kuantum hacmine sahip olduğunu açıkladı. Honeywell, yeni kuantum bilgisayarının kuantum hacminin sektördeki en yakın alternatifin iki katı kadar olduğunu belirtti.

Honeywell’in açıklamasında yer alan “sektördeki en yakın alternatif” sözleri IBM’in kuantum bilgisayarını işaret ediyor. IBM, geçtiğimiz dönemde 32 kuantum hacmine sahip bir kuantum bilgisayar geliştirdiğini açıklamıştı.

Geliştirilen kuantum bilgisayar hakkında açıklama yapan Honeywell’in yöneticisi Tony Uttley, kuantum bilgisayarın dünyadaki en yüksek performanslı kuantum bilgisayar olduğu değerlendirmesinin bir kez daha altını çizdi. Uttley, koronavirüs pandemisinin ortaya çıkardığı aksaklıklara rağmen Honeywell ekibini kuantum bilgisayar hedefine ulaşmayı başardığını da sözlerine ekledi.

Kuantum hacmi ilk kez 2017 yılında IBM tarafından ortaya atıldı

Kuantum hacmi, 2017 yılında IBM tarafından kuantum bilgisayarların bilgi işlem gücünü değerlendirmek için alternatif bir metrik olarak ortaya atıldı. Kuantum hacminin ortaya atılmasından önce kuantum bilgisayar geliştiren şirketler, kaliteden bağımsız olarak süper bilgisayarların kuantum bitlerinin sayılarıyla yarışıyorlardı.

Kuantum bit sayısının yerine bir değerlendirme yöntemi olarak ortaya atılan kuantum hacmi, belirli bir sistemin kararlılığı, hataya eğilimi ve programlama kolaylığı da dahil olmak üzere bir dizi önemli özelliği etkiliyor.

Klasik 1 ve 0 şeklindeki ikili basamakların aksine kübitler üst üste binme ve birbirine bağlanabilme gibi birçok özelliğe sahiptir. Parçacık ölçeğinde fiziğe özgü bu özellikler, kuantum bilgisayarların potansiyel olarak daha yüksek işlem gücüne erişmesini sağlar.

Kuantum bilgisayarlar üzerinde çalışan herkes kuantum hacminin faydalarına ikna olmuş değil. Texas Üniversitesi’nde kuantum bilgisayar bilimcisi olan Scott Aaronson, mart ayında yayınladığı bir blog yazısında Honeywell’in hedef metriğinin doğru yönde atılmış bir adım olmakla beraber hedef metriğin bilgisayarın diğer özelliklerini gölgede bırakmaması gerektiğini söylemişti.

Honeywell, kuantum bilgisayarda yapılacak işlemler için Microsoft’la ortaklık kurdu

Kuantum bilgisayar hakkında açıklama yapan Honeywell, Microsoft’un bulut bilgi işlem birimi Azure hakkında Microsoft’la yaptıkları ortaklık sayesinde müşterilerinin kuantum bilgisayarı kullanabileceklerini açıkladı. Bu ortaklık sayesinde Honeywell’in müşterileri, kuantum bilgisayara sahip olmadan da işlemlerini uzaktan yapabilecekler.

Honeywell’in kuantum bilgisayarıyla bir çalışma gerçekleştiren JPMorgan Chase Ar-Ge Laboratuvarı’nın genel müdürü ve araştırma sorumlusu Marco Pistoia, bankanın kredi riski simülasyonları ve geliştirilmiş sahtekarlık tespitini içeren çalışmalar için Honeywell’le yaptıkları iş birliğinden bahsetti. Pistoia, “Böyle güçlü bir makine üzerinde çalışmaktan ve Honeywell’deki kuantum bilgi teorisi ekibiyle iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

IBM de bu yıl kuantum hacmi 64 olan bir kuantum bilgisayar duyuracak

Kuantum bilgisayarlar üzerinde çalışma yapan IBM de bu yıl içinde kuantum hacmi 64 olan bir kuantum bilgisayar piyasaya süreceklerini açıkladı. IBM’den yapılan açıklamada, “Daha geniş kuantum bilişim topluluğunun kuantum hacmi metriğini benimsediğini görmek heyecan verici” dedi.

64 kuantum hacmine sahip kuantum bilgisayar geliştirmeyi başaran Honeywell de önümüzdeki yıllarda kuantum bilgisayarlar için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.Honeywell’den yapılan açıklamada, önümüzdeki beş yılda kuantum hesaplama gücünü 10 kat artırılacağı açıklandı.