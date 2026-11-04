Honor’un Hedefi Haftada Bir Şarj: 15.000 mAh Bataryalı Bir Model Üzerinde Çalışıyor!

Honor’un 14.000 ila 15.000 mAh kapasiteli bataryalarla yeni bir telefon test ettiği söyleniyor.

Telefonu şarja takmadan bir hafta kullanmak. Honor’un üzerinde çalıştığı söylenen yeni cihazın vaadi bu. 15.000 mAh’ye ulaşan bir bataryadan söz ediliyor; bugüne kadar telefonlarda gördüğümüz en yüksek kapasitelerden biri.

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Weibo’da Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, 14.000 ile 15.000 mAh arasındaki kapasiteleri test ediyor. Henüz karşımızda satışa hazır bir model yok. Böylesine büyük bir pili telefon kasasına yerleştirme çabası var; beraberinde getirebileceği ağırlık ve ısınma meseleleri de cabası.

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Bir haftalık şarj ama hangi kullanımda?

Sızıntıda özellikle “garantili” bir haftalık pil ömründen bahsediliyor. İddialı bir ifade. Ne var ki bu sürenin hangi kullanım şartlarında elde edileceği henüz belli değil.

Doğada vakit geçirenler ya da uzun yolculuklarda şarj imkânı bulamayanlar için böyle bir süre hayli kıymetli olabilir. Telefonunu yoğun kullananların da ilgisini çekecektir. Yalnız, kapasite kadar bu bataryanın nasıl bir kasaya sığacağı da mühim: İnce ve hafif bir telefon yapmakla 15.000 mAh’lik pile yer açmak, aynı tasarımda buluşturulması gereken iki ayrı beklenti.

Cihazın şarj hızı, kalınlığı ve ısıyı nasıl yöneteceği konusunda şimdilik bilgi yok. Ağırlığı da meçhul.

Honor’un büyük bataryalarla ilk denemesi değil

Honor daha önce 11.000 mAh bataryalı X80 Pro Max ve 12.070 mAh kapasiteli Win RT 2 modelleriyle yüksek pil kapasitelerine yönelmişti. Şimdi konuşulan 15.000 mAh ise bu iki modelin de üzerinde.

Şirketten henüz resmî bir doğrulama gelmedi. Test üretimlerinin başladığına dair söylentiler var fakat cihazın son hâline ilişkin ayrıntılar yok. Merak edilen de yalnızca bir hafta dayanıp dayanmayacağı değil: O bir haftayı vadeden telefonu her gün cepte taşımak nasıl olacak?