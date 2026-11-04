Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Honor’un Hedefi Haftada Bir Şarj: 15.000 mAh Bataryalı Bir Model Üzerinde Çalışıyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Honor’un 14.000 ila 15.000 mAh kapasiteli bataryalarla yeni bir telefon test ettiği söyleniyor.

Honor’un Hedefi Haftada Bir Şarj: 15.000 mAh Bataryalı Bir Model Üzerinde Çalışıyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Telefonu şarja takmadan bir hafta kullanmak. Honor’un üzerinde çalıştığı söylenen yeni cihazın vaadi bu. 15.000 mAh’ye ulaşan bir bataryadan söz ediliyor; bugüne kadar telefonlarda gördüğümüz en yüksek kapasitelerden biri.

Weibo’da Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, 14.000 ile 15.000 mAh arasındaki kapasiteleri test ediyor. Henüz karşımızda satışa hazır bir model yok. Böylesine büyük bir pili telefon kasasına yerleştirme çabası var; beraberinde getirebileceği ağırlık ve ısınma meseleleri de cabası.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Honor’un Hedefi Haftada Bir Şarj: 15.000 mAh Bataryalı Bir Model Üzerinde Çalışıyor!
1785111077463_img_e3d827e4
667840-1200x675

Bir haftalık şarj ama hangi kullanımda?

1785111077463_img_e3d827e4

Sızıntıda özellikle “garantili” bir haftalık pil ömründen bahsediliyor. İddialı bir ifade. Ne var ki bu sürenin hangi kullanım şartlarında elde edileceği henüz belli değil.

Doğada vakit geçirenler ya da uzun yolculuklarda şarj imkânı bulamayanlar için böyle bir süre hayli kıymetli olabilir. Telefonunu yoğun kullananların da ilgisini çekecektir. Yalnız, kapasite kadar bu bataryanın nasıl bir kasaya sığacağı da mühim: İnce ve hafif bir telefon yapmakla 15.000 mAh’lik pile yer açmak, aynı tasarımda buluşturulması gereken iki ayrı beklenti.

Cihazın şarj hızı, kalınlığı ve ısıyı nasıl yöneteceği konusunda şimdilik bilgi yok. Ağırlığı da meçhul.

Honor’un büyük bataryalarla ilk denemesi değil

667840-1200x675

Honor daha önce 11.000 mAh bataryalı X80 Pro Max ve 12.070 mAh kapasiteli Win RT 2 modelleriyle yüksek pil kapasitelerine yönelmişti. Şimdi konuşulan 15.000 mAh ise bu iki modelin de üzerinde.

Şirketten henüz resmî bir doğrulama gelmedi. Test üretimlerinin başladığına dair söylentiler var fakat cihazın son hâline ilişkin ayrıntılar yok. Merak edilen de yalnızca bir hafta dayanıp dayanmayacağı değil: O bir haftayı vadeden telefonu her gün cepte taşımak nasıl olacak?

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 27.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 27.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

10.000 mAh Batarya, 165 Hz Ekran! Redmi K100 Tanıtıldı

10.000 mAh Batarya, 165 Hz Ekran! Redmi K100 Tanıtıldı

Samsung'un Çin'e Özel, Tasarımıyla Aşık Edecek Katlanabilir Telefonu W27 Tanıtıldı

Samsung'un Çin'e Özel, Tasarımıyla Aşık Edecek Katlanabilir Telefonu W27 Tanıtıldı

Görünce Sizi Geçmişe Götürecek Hem Tuşlu Hem Kapaklı Telefon HMD Nokia 2360 Flip Tanıtıldı

Görünce Sizi Geçmişe Götürecek Hem Tuşlu Hem Kapaklı Telefon HMD Nokia 2360 Flip Tanıtıldı

Samsung, Ekranı Çatlayan iPhone Duo ile Dalga Geçti: İşte O Reklamlar!

Samsung, Ekranı Çatlayan iPhone Duo ile Dalga Geçti: İşte O Reklamlar!

Apple, iPhone Duo’daki Ekran Çatlaması Problemiyle İlgili Nihayet Açıklama Yaptı

Apple, iPhone Duo’daki Ekran Çatlaması Problemiyle İlgili Nihayet Açıklama Yaptı

Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Dönem: vivo X500 Pro Max Tanıtıldı!

Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Dönem: vivo X500 Pro Max Tanıtıldı!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Akıllı Telefon Honor

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Kasım 2026 Skoda Fiyat Listesi Belli Oldu: Fabia'da 105 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 Skoda Fiyat Listesi Belli Oldu: Fabia'da 105 Bin TL İndirim!

Peugeot Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 408 ve 3008'de İndirim Fırsatı

Peugeot Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 408 ve 3008'de İndirim Fırsatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com