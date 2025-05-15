HONOR, 22 Mayıs'ta duyuracağını açıkladığı yeni telefonlarının internet sitesini aktif etti. Hâl böyle olunca telefonların çeşitli özellikleri gün yüzüne çıkmış oldu. Peki HONOR 400 ile HONOR 400 Pro neler sunacak?

Çinli teknoloji şirketi HONOR, 22 Mayıs'ta bir lansman gerçekleştireceğini ve bu lansmanda "HONOR 400" ile "HONOR 400 Pro" isimli akıllı telefonlarını duyuracağını açıklamıştı. Ancak şirket, lansman gününü bekleyemedi. Yeni telefonlarının resmî sayfalarını aktif eden firma, böylelikle telefonlarını önceden duyurmuş oldu.

Peki HONOR'un yeni akıllı telefonları tüketicilere neler sunuyor? Bu telefonlar nasıl görünecek? Gelin hep birlikte HONOR'un resmî sitesinde paylaşılan bilgilere yakından bakalım.

Karşınızda HONOR 400 Pro

HONOR 400 Pro, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip bir ekranla donatıldı. Boyutunu şimdilik bilmediğimiz ekran, 5.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olacak. Ayrıca hap şeklinde bir kamera deliği HONOR 400 Pro'da bizleri bekliyor olacak. 50 MP çözünürlük sunan ön kamera, ikinci bir sensörle desteklenecek.

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak HONOR 400 Pro, 12 GB RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirilecek. Telefonun 6.000 mAh'lık devasa bataryası ise 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan HONOR 400 Pro, yüksek dayanıklılığı ile de dikkat çekecek. 205 gram ağırlığındaki telefonun kalınlığı 8,1 milimetre olarak açıklandı.

HONOR'un yeni akıllı telefonu, kamera kurulumu ile de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. 200 MP çözünürlük sunan ana arka kameraya ev sahipliği yapacak telefonda 12 MP ultra geniş açılı kamera ile 3x optik zoom desteğine sahip Sony IMX856 sensörlü 50 MP telefoto kamera bulunacak. Tahmin edebileceğiniz üzere bu kamera kurulumu, yapay zekâ ile desteklenecek.

Gelelim HONOR 400'e

HONOR 400, büyük oranda Pro modele benzeyecek. Ancak bu telefonun ekran çözünürlüğü 1264x2736 piksel olacak. Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle çalışacak telefon, tıpkı Pro modeldeki gibi 6.000 mAh'lık bataryaya ev sahipliği yapacak. Ancak sadece 80W hızlı şarj desteği göreceğiz. 184 gram ağırlığında ve 7,3 milimetre kalınlığında olacak HONOR 400, IP66 sertifikasına ev sahipliği yapacak.

HONOR 400 ve HONOR 400 Pro ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. 22 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte diğer özellikleri ve fiyatları da öğreneceğiz.