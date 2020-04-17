Huawei'nin alt markası olan Honor, bütçe dostu yeni akıllı telefonu Honor 9X Lite'ı Finlandiya'da tanıttı. Orta seviyede konumlandırılan akıllı telefon Kirin 710 işlemci ve 48 MP çift kamera gibi özellikler sunuyor.

Honor, geçtiğimiz yıl Honor 9X adlı orta seviye akıllı telefonunu ilk olarak Çin'de piyasaya sürmüştü. Cihaz, pop-up selfie kamerası, çerçevesiz bir ekran ve 4.000 mAh batarya gibi önemli özellikler sunuyordu. Şirket, şimdi de akıllı telefonun Honor 9X Lite olarak adlandırılan uygun fiyatlı bir versiyonunu tanıttı.

Honor 9X Lite, Honor 9X'ten ziyade Honor 8X ile daha çok ortak nokta barındırıyor. Bütçe dostu bir seçenek olarak öne çıkan yeni akıllı telefon, 6.5 inçlik çentikli bir ekrana, 3.750 mAh bataryaya ve çift arka kameraya sahip. Aslında, cihaz, Honor 8X'in biraz değiştirilmiş bir versiyonu gibi görünüyor ve Google Play Hizmetleri'yle geliyor.

Honor 9X Lite, orta segment özellikleri uygun fiyatla bir araya getiriyor

Honor 9X Lite, Full HD+ çözünürlüklü 6.5 inç LCD ekrana sahip. Ön taraftaki geniş çentikte, ön kamera ve ahize yer alıyor. Cihazda Kirin 710 işlemci, 4 GB RAM ve microSD kart ile artırılabilen 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Arka tarafta, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Öndeki selfie kamerası ise 16 MP çözünürlüğe sahip.

Honor 9X Lite, 3.750 mAh bataryaya sahip, ancak hızlı şarj desteği sunmuyor. Telefon, kutusundan Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzüyle çıkıyor. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz gibi, Google uygulamalarını ve hizmetlerini destekliyor. Diğer özellikler arasında USB Type-C bağlantı noktası, 3.5 mm jak girişi, yüz kilidi ve arka tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörü de yer alıyor.

Honor 9X Lite fiyatı

Honor 9X Lite'ın fiyatı 199 euro (yaklaşık 1500 TL) olarak belirlendi. Telefonun ön siparişleri 30 Nisan'dan itibaren başlayacak ve 14 Mayıs'ta satışa sunulacak. Cihazı ön sipariş verenlere ücretsiz Honor Band 5 hediye edilecek. Telefon yeşil ve siyah renk seçenekleriyle gelecek. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Honor 9X Lite'ın Özellikleri