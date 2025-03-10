Yeni bir iddiaya göre Apple ve Samsung'dan sonra HONOR da ultra ince tasarımlı bir telefon üzerinde çalışıyor.

Apple ve Samsung, amiral gemisi telefon ailelerine yepyeni cihazlar ekleyeceklerdi. Bu cihazların en öne çıkan özellikleri de çok ince tasarımlı olacak olmalarıydı. Samsung “Galaxy S25 Edge” ismiyle geçen aylarda bu cihazı duyurmuş ancak herhangi bir detay paylaşmamıştı. Apple’ın ise eylülde iPhone 17 serisinde Plus modeli kaldırıp yerine "iPhone 17 Air" isimli, 5,5 mm kalınlığa sahip çok ince bir model getirmesi bekleniyordu.

Tahmin edebilceğiniz gibi en çok satan iki markanın bu hamlesi, diğer akıllı telefon şirketlerinin de dikkatini çekti. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın iddiasına göre HONOR da yakında böyle bir telefon çıkaracak.

6,3 inç ekranlı çok ince HONOR telefon geliyor

İddiaya göre HONOR’un telefonu da tıpkı S25 Edge ve iPhone 17 Air gibi inceliğe önem veren bir model olacak. Cihazın, 6,3 inç ekrana sahip olacağı da eklenmiş. Maalesef ne kadar ince olacağı ve diğer detayları hakkında bir bilgi yok.

HONOR, hâlihazırda özellikle de katlanabilir telefonlarında ince cihazlar üreten bir firma. Bu yüzden yeni model de ne yapacağını merak ediyoruz. Samsung ve Apple’ın cihazlarıyla kapışabilecek seviyede bir model olması olası.

Bu hamle, akıllı telefon sektörünün kaydığı yönü de bize gösteriyor. Yakında daha fazla şirketten ultra ince tasarımlı cihazlar görebiliriz.