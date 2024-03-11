Honor'un 18 Mart'ta Çin'de gerçekleştireceği lansman etkinliğine bir hafta kala, Honor Magic 6 Ultimate'ın tasarımı paylaşıldı.

Geçtiğimiz hafta HONOR gelen resmî açıklama ile 18 Mart tarihinde Çin'de firmanın yeni ürünlerinin tanıtılacağı duyurulmuştu. Hatta o etkinlikte göreceğimiz üç cihaz kesinleşmişti. Bu cihazlar Magic 6 Ultimate, Magic 6 RSR Porsche Design ve MagicBook 16 Pro olacaktı. Bugün HONOR, Magic 6 Ultimate'ın resmî posterlerini paylaşırken cihazın bazı önemli özellikleri de sızdırıldı.

Honor Magic 6 Ultimate'in tasarımı böyle olacak

Posterlere göre Honor Magic 6 Ultimate karşımıza iki farklı renk seçeneği ile çıkacak. Bu renklerden biri kaya siyahı olarak adlandırılırken diğeri ise uçuk bir mor tonu olan gök moru renginde olacak. Cihazın kendine has kamera modülünün üzerinde ise üç kameralı bir sistem ve bir de LED flash ışığı göze çarpıyor. Kameralara yakından baktığımızda ise bir persikop telefoto kamerası görüyoruz ve cihaz, 100x dijital yakınlaştırma vaat ediyor.

Honor Magic 6 Ultimate'ın muhtemel özellikleri

İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM Blgi yok Depolama 512 GB / 1 TB (Doğrulandı) Ekran OLED 1.5K Arka Kamera 50MP +100MP periskop telefoto kamerası Ön Kamera 50MP + ToF 3D derinlik sensörü Şarj 80W hızlı şarj

İddialara göre Magic 6 Ultimate, metal orta çerçeve ve deri arka kısımlar gelecek.