Yeni HONOR Magic 7 RSR Porsche Design globalde satışa sunuluyor. 50MP ana kamera, 120Hz ekran ve 1TB depolama ile üst düzey bir teknoloji deneyimi sunuyor.

HONOR, Porsche Design ile iş birliğini bir adım daha ileri taşıyarak yeni amiral gemisi akıllı telefonu HONOR Magic 7 RSR Porsche Design’ı Avrupa’da satışa sundu.

HONOR Magic 7 RSR Porsche Design globalde satışa sunuluyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 1TB depolama alanı ile dikkat çeken bu premium telefon, şık tasarımı ve gelişmiş yapay zeka destekli özellikleriyle öne çıkıyor.

HONOR Magic 7 RSR Porsche Design özellikleri

HONOR Magic 7 RSR Porsche Design, Porsche’nin spor otomobillerinden ilham alınarak tasarlanmış bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın merkezinde bulunan yükseltilmiş çizgiler, Porsche araçlarının kaput hatlarını anımsatarak kullanıcıya ergonomik bir tutuş sunuyor. Arka yüzeyinde ise Porsche Taycan Turbo S'in şık tasarımını yansıtan altıgen kamera modülü ve 3D cam kullanılıyor.

HONOR Magic 7 RSR Porsche Design, yapay zeka desteğiyle fotoğrafçılığı daha verimli hale getiriyor. Cihazın 50MP ana kamerası, 200MP telefoto kamerası ve 50MP geniş açılı kamerası, kullanıcıların farklı çekim koşullarında net ve yüksek kaliteli fotoğraflar elde etmelerini sağlıyor. Yapay zeka teknolojisi ise portre, zoom ve hareketli çekim gibi farklı modlarda görüntü kalitesini optimize ediyor.

Ekran konusunda ise 6.8 inç OLED panel, yüksek çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızıyla görsel deneyimi üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca TÜV Rheinland sertifikasına sahip Natural Light AI Eye Comfort teknolojisi ile göz sağlığını da gözetiyor. Snapdragon 8 Elite işlemci ve 24GB RAM kapasitesiyle kullanıcılar, cihazda uygulama ve oyunlar arasında hızlı geçişler yapabiliyor. 5.850 mAh bataryası, 100W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım sunarken, 1TB depolama alanı ile de bolca yer sağlıyor.

HONOR Magic 7 RSR Porsche Design, 21 Şubat’tan itibaren Avrupa'da satışa sunulacak ve fiyatı 1.854 dolar olarak belirlendi.