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Sudan Ucuza 7500 mAh Batarya, 120 Hz Ekran Sunan HONOR X6e Tanıtıldı

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HONOR, çok uygun fiyata 7500 mAh batarya, 120 Hz ekran gibi özellikler sunan yeni telefonu X6e’yi tanıttı.

Sudan Ucuza 7500 mAh Batarya, 120 Hz Ekran Sunan HONOR X6e Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Büyük bataryalı telefonlarla son yıllarda iyice ilgi çeken bir marka olmayı başaran HONOR, şimdi de yepyeni bir telefonla karşımıza çıktı. Teknoloji devi, X6e ismi verilen yeni telefonunu tanıttı.

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Şirketin popüler giriş seviyesi X serisine eklediği yeni cihaz, uygun fiyatına rağmen büyük batarya sunuyor. Cihazın önünde delikli ekran tasarımı görüyoruz. Arkasında ise sol üste yerleştirilen kamera kurulumu var.

İçerikten Görseller

Sudan Ucuza 7500 mAh Batarya, 120 Hz Ekran Sunan HONOR X6e Tanıtıldı
honoric

HONOR X6e özellikleri

honoric
Ekran 6,61 inç, 720x1604, 120 Hz, 1010 nit, LCD
İşlemci Helio G81 Ultra
RAM 4 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP
Ön kamera 5 MP
Batarya 7.500 mAh (45W)
İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)

Cihazın ön yüzünde 6.61 inç boyutunda, 720x1604 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1.010 nit parlaklık sunan LCD bir ekran yer alıyor. Gücünü MediaTek'in sekiz çekirdekli Helio G81 Ultra işlemcisinden alan Honor X6e, GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneği ile sunuluyor.

Arkada f/1.8 diyafram açıklığı sunan 50 MP’lik ana kamera, önde ise 5 MP’lik selfie kamerası var. Telefonun en çok dikkat çeken teknik detayı, 45W hızlı şarj desteği barındıran tam 7.500 mAh kapasiteli devasa bataryası. Fiyatının ise 170 dolar olduğunu belirtelim.

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