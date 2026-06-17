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Dünyada İlk Kez Bir Telefon, 10.000 Nit Parlaklıkla Gelecek

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HONOR’un 22 Haziran’da tanıtacağı X80 Pro Max modeli, dünyadaki ilk 10000 nit parlaklık sunan telefon olacak. Ayrıca 11.000 mAh’lik devasa bataryayla da gelecek.

Dünyada İlk Kez Bir Telefon, 10.000 Nit Parlaklıkla Gelecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Popüler akıllı telefon markalarından biri olan HONOR, 22 Haziran tarihinde son zamanlarda tanıttığı en iddialı telefonlarından birini bizlerle buluşturacak. Şimdi ise HONOR X80 Pro Max ismini alacak bu telefonun sektörde bir ilke imza atacağı açıklandı.

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HONOR tarafından yapılan bir paylaşımla telefonun şimdiye kadarki en parlak ekranlı telefon olacağı duyuruldu. Bunun yanı sıra cihazda “akü gibi” tabirine uygun devasa bir batarya da göreceğiz.

İçerikten Görseller

Dünyada İlk Kez Bir Telefon, 10.000 Nit Parlaklıkla Gelecek
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10.000 nitin üzerinden tepe parlaklık sunacak

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HONOR tarafından yapılan açıklamalara göre X80 Pro Max modelinde 10.000 nitin üzerinde tepe parlaklık sunulacak. Bu da cihazın bu kadar yüksek parlaklık değerine sahip sektördeki ilk telefon olarak rekor kırmasını sağlayacak. Parlaklık değeri X70 modelinden %67 daha fazla. Telefonda 1280x2788 piksel, yani 1.5K çözünürlük sunacak 6,8 inçlik bir ekran göreceğiz. Yenileme hızı ise 120 Hz olarak açıklandı. 1,3 mm’lik çok ince çerçevelerle geleceğini de ekleyelim.

Bir diğer dikkat çeken özelliği ise silikon karbon teknolojisi sayesinde 11.000 mAh’lik devasa bataryası olacak. Bu kadar büyük bir bataryaya rağmen telefon yalnızca 203 gram ağırlığında ve 8,08 mm kalınlığında olacak.

Beklenen diğer özellikleri arasında Snapdragon 6 Gen 5 işlemci, 50 MP’lik OIS destekli ana kamera, 8 MP’lik selfie kamerası gibi özellikler de göreceğiz.

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