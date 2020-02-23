Tesla Model Y, Portbagajlı Bir Şekilde Yollarda Göründü

Tesla'nın önümüzdeki ay teslimatlarına başlayacağını söylediği crossover aracı Model Y, portbagajlı bir şekilde Kaliforniya yollarında görüldü. CA State Route 237’de kaydedilen bu video, Model Y’nin nasıl görüneceğine dair ipuçları veriyor.

2020 ve sonrasında üretimlerini büyük ölçüde artırmayı planlayan Tesla, yeni Model Y crossover aracının geleceğini ilk kez geçtiğimiz sene duyurmuştu. O zamanlardan beri aracın tasarımı ve ne zaman geleceği merak ediliyordu. Nitekim şirketin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda firmanın gelir duyurusu sırasında yeni aracın teslimatlarına mart ayında başlanacağını söylemişti.

Bu sırada ilk kez üretim modelinin fotoğrafları da paylaşılan yeni Model Y, bu kez de tamamen cam tavana monte edilmiş portbagaj ile birlikte görüldü. Tesla’nın Palo Alto merkezi yakınlarındaki CA State Route 237’de kaydedilen bu video, Model Y’nin nasıl görüneceğine dair ipuçları veriyor.

Tesla Model Y, Kaliforniya yollarında görüntülendi:

RTK tarafından paylaşılan bu videoda yer alan portbagajlı Model Y, Tesla’nın şu anda çevrimiçi mağazasında sunduğu Model 3’ün portbagajlı versiyonunu anımsatıyor. Bu noktada Model Y’nin büyük ölçüde Model 3 platformuna dayandığı ve bileşenlerinin yaklaşık %75’ini paylaştığını göz önüne alacak olursak, tavan bagajının da aynı olmasa bile tasarım ve teçhizat anlamında Model 3 ile çok benzer olacağını söyleyebiliriz.

Bu noktada Tesla Model Y, standart portbagaj ile birlikte gelmese de aracın farklı yapılandırmalara sahip olabileceğini söyleriz. Yani Tesla, tıpkı Model 3’de olduğu gibi Model Y’de de şirketin çevrimiçi mağazası üzerinden farklı yapılandırmalar sunabilir. Bu da müşterilerin diledikleri Model Y versiyonunu alabilecekleri anlamına geliyor.

Şu an için seri üretimleri henüz başlamayan Model Y, söylenenlere göre 0’dan 100'e yalnızca 3,5 saniyede ulaşabiliyor. Bu performans değerleri ise Tesla’nın yeni crossover modelini sınıfının en iyilerinden biri olmaya aday yapıyor. Mart ayında ilk teslimatları gerçekleştirilecek olan Model Y’nin, şirketin vaatlerini yerine getirip getiremeyeceğini de o zaman göreceğiz.