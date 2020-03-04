Tayvan merkezli HTC, kripto para işlemlerinde yeni bir hamle yaptı. Daha önce Exodus 1'i tanıtan şirket, şimdi de Exodus 5G Hub'ı duyurdu.

Geçtiğimiz yıl, HTC Blockchain tabanlı telefonu Exodus’un itibari paralar için satışa sunulacağı yönünde haberler çıkmıştı. Tayvan merkezli şirket, 2018'in ekim ayında tanıtılan Exodus 1'in yakın zamanda kullanıcılar tarafından ABD doları ve kripto para olmayan itibari paralarla satın alınabileceğini duyurmuştu. Exodus 1, HTC'nin blok zinciri teknolojisine sahip ilk akıllı telefonu olarak öne çıkıyordu.

HTC'den yeni kripto para cihazı:

Şirket, şimdi de bitcoin blok zincirini desteklerken, aynı zamanda cihazları 5G ağlarına bağlayabilen yeni bir yönlendiriciyi, yani blockchain tabancı akıllı telefonu hayata geçirdi. Tüm internet özellikli cihazlar için güvenli 5G bağlantısı sunduğu söylenen Exodus 5G Hub açıklandı. 5G Hub, kullanıcıların Bitcoin (BTC) düğümünü de destekleyecek ve kullanıcıların işlemlerin kaydedilmesi ve doğrulanmasının yanı sıra kullanıcıların blok zinciri ağının güvenliğinin sağlanmasında rol almasına da izin verecek.

Söz konusu telefon, Android 9 işletim sistemine sahip ve 4G / 5G destekli Wi-Fi servislerini içeriyor. Cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setini kullanıyor. Şimdilik, Exodus 5G Hub’ın, 2,5 GHz (ABD Sprint) ve 3,5 GHz (Avustralya) versiyonlarıyla kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor. Ancak HTC telefonun diğer 5G frekansları için de gelebileceğini belirtti.

Kripto para işlemlerinde yeni dönem:

Konuyla ilgili açıklama yapan HTC, "Bulut sunucularının sizi doğrulaması yerine, siz sunucuları doğruluyorsunuz.” ifadelerini kullandı. HTC'nin Merkeziyetten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Phil Chen ise Exodus’tan, “Verilerin geleceği ve internet için doğru mimarinin elde edilmesiyle ilgilidir; bunlar da güvenlik, gizlilik ve veri sahipliğini veriyi üreten kişiye devretmeyi içerir” ifadeleriyle bahsetmişti.

5 inç ekrana sahip Exodus 5G Hub, 2,63 Gbps’ye kadar indirme ve 287 Mbps’ye kadar da yükleme sağlıyor. Söz konusu cihazın, 2020’nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. ABD’li operatör Sprint, şu anda standart 5G Hub için 600 dolar talep ediyor. Aylık plan için ise söz konusu fiyat 300 dolar olarak belirtildi.