Huawei, 2019'da Kaç Adet Akıllı Telefon Sattığını Açıkladı

Geçtiğimiz hafta küresel lansmanını gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi P40’ı kendi ülkesinde de tanıtmak için Çin’de bir etkinlik düzenleyen Huawei, 2019’daki akıllı telefon sevkiyatlarının 240 milyon adedi aştığını söyledi. Şirket böylece, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi unvanını korumuş oldu.

Huawei, geçtiğimiz hafta uluslararası pazarlarda tanıttığı amiral gemisi serisi P40 başta olmak üzere bir dizi yeni ürünü için bugün, anavatanı Çin’de çevrimiçi bir etkinlik düzenledi. Diğer etkinliklerde olduğu gibi bunda da satış performansı ve mali bilanço hakkında bazı önemli veriler paylaşan Shenzhen merkezli teknoloji devi, tüketici elektroniği bölümünde yıllık yüzde 34 artışla 467.3 milyar yuan (66 milyar dolar) satış geliri elde ettiğini bildirdi.

Akıllı telefon işinde de oldukça iyi bir performans gösteren Huawei, geçtiğimiz yılki sevkiyat adedinin 240 milyonu aştığını açıkladı. Samsung’un ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi ünvanına sahip olan Çinli şirket, ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımlara rağmen bu pozisyonunu kimselere kaptırmıyor.

Huawei, ABD yaptırımlarına karşı gücünü korumaya devam ediyor

Şirket ayrıca dizüstü bilgisayar sevkiyatının yıllık yüzde 200, akıllı giyilebilir ürünler sevkiyatının yüzde 170, akıllı ses ürünleri sevkiyatının ise yüzde 200 arttığını da bildirdi. Ar-Ge çalışmalarına en fazla yatırım yapan teknoloji şirketlerinden biri olan Huawei, 2019 yılında bu alandaki giderlerinin 131,7 milyar yuana (19 milyar dolar) ulaştığını açıkladı.

Diğer bir deyişle şirket, geçtiğimiz sene yıllık satışların yüzde 15,3'ünü Ar-Ge çalışmalarına harcadı. Avrupa Patent Ofisi'nin (EPO) her yıl hazırladığı patent raporunun 2019 sonuçlarına göre Huawei, 3.524 patent başvurusuyla yılın en fazla patent başvurusu yapan şirketleri listesinde ilk sırada yer aldı. Çinli teknoloji devinin, geçtiğimiz yıl Ar-Ge'ye 16 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı, son 10 yıldaki toplam yatırımının ise 75 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.