Çinli teknoloji şirketinin TV pazarındaki ilk ürünü Honor markası altında çıkacak ve 55 inç olacak.

Xiaomi’nin akıllı TV piyasasındaki başarısından sonra daha fazla telefon üreticisi bu pazara giriş yapmaya başlıyor. OnePlus’ın akıllı TV pazarına gireceğini duyurmasından sonra bir başka akıllı telefon üreticisi olan Huawei de bu pazara giriş yaparak ürün yelpazesini genişleteceğini açıkladı.

Çinli teknoloji şirketinin bu pazardaki ilk ürünü ise alt markası olan Honor adı altında çıkacak 55 inçlik bir ekrana sahip bir TV olacak. Şirketin çıkaracağı tek televizyon da bu olmayacak. Firmanın planları arasında “Huawei AI Window” isimli bir televizyon da bulunuyor. İsminden de anlaşılabileceği gibi üründe bazı yapay zeka teknolojilerinin olması bekleniyor.

Huawei, küresel markette kullanılabilecek yapay zeka tabanlı sesli asistan üzerine çalıştıklarını duyurmuştu. Ancak şirketin geliştirdiği sesli asistan henüz akıllı TV için yeterli seviyede olmayabilir dolayısıyla şirket Google Asistan veya Amazon’un Alexa’sı ile çalışabilir.

Honor markası adı altında çıkacak olan TV’nin Nisan ayında satışa sunulması beklenirken Huawei’nin televizyonu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Huawei’nin TV’si satın alınabilir bir fiyat etiketine sahip olmayacak. Honor markalı televizyonun ise daha ucuz olması ve sadece internet üzerinden satın alınabilir olması bekleniyor.

Akıllı telefon piyasasındaki şirketlerin TV pazarındaki mücadelesini görmek oldukça ilginç olacak gibi duruyor.