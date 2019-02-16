Huawei P30 ve P30 Pro, Full HD Ekranlarla Geliyor

Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonları P30 ve P30 Pro ile ilgili resmi bilgiler şu an için yok denecek kadar az. Ancak elde edilen yeni bilgiler, Huawei'nin P30 ailesini mart ayı sonunda Paris'te tanıtacağını söylüyor.

Bildiğimiz kadarıyla Çinli teknoloji devi Huawei, MWC 2019'da 5G'yi konuşmaya başlayacak ve P30 serisini tanıtmayacak. P30 ailesi hakkında bildiklerimiz de daha çok render'lar ve kılıf üreticilerinden geliyor. Bugün ortaya çıkan dosyalar ise ELE-L29 ve VOG-L29 telefonlarını gösterirken bunlar sırasıyla P30 ve P30 Pro oluyor.

Dosyalardan öğrenildiği kadarıyla P30 telefonlarının ikisi de 2340x1080 çözünürlüğünde bir ekranla gelecekken Android 9 Pie ile kutudan çıkacak. Dosyalar bu bilgiler dışında çok da fazla bir şeyden bahsetmiyor olsa da daha önceden bahsettiğimiz render görüntüleri, P30'un arka tarafta 3 adet, P30 Pro'nun ise 4 adet kamerayla geleceğini göstermişti.

Kirin 980 kullanacak olan cihazlar oldukça ufak bir çentiğe sahip olacak. Cihazların 5G teknolojisini kullanıp kullanmayacağı şu an belirsizken Huawei'nin MWC 2019'da bu konuya ağırlık vereceğini düşündüğümüzde bu özelliği beklememiz çok da yanlış olmaz.