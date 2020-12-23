Huawei, düzenlediği bir etkinlikte MateBook'larına iki yeni üye daha ekledi. MateBook D 14 ve MateBook D 15 olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayarlar, pek çok ortak özelliğe sahipler. Modeller arasındaki temel fark ise ekran boyutu.

Geçtiğimiz saatlerde orta segment yeni telefonlarını duyuran Huawei, şimdi de yeni dizüstü bilgisayarları ile tüketicilerin karşısına çıktı. "MateBook D" serisinin en yeni üyeleri olan 14 ve 15 isimli dizüstü bilgisayarlar, özellikle de sahip oldukları güncel donanım özellikleriyle ön plana çıkıyorlar.

Huawei MateBook D 14, isminden de anlaşılabileceği üzere 14 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü içeren ekran, tüketicilere 1080p çözünürlük sunuyor. Yüzde 84 oranında ekran gövde oranıyla karşımıza çıkan MateBook D 14, ekran üzerindeki ince çerçevesinde de 720p çözünürlük sunan kamerayı barındırıyor. Oldukça kompakt bir yapıya sahip olan dizüstü bilgisayarın ağırlığı ise 1.38 kilogram olarak açıklandı.

Huawei MateBook D 14, işte böyle görünüyor

Huawei MateBook D 14, Intel'in 11. nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerinden güç alıyor. Bu bağlamda entegre halde bulunan Intel Iris Xe GPU'su bulunan dizüstü bilgisayarın, NVIDIA GeForce MX450 GPU'lu versiyonu da mevcut. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip MateBook D 14, Windows 10 Home işletim sistemi ön yüklü olarak geliyor.

MateBook D 15'in teknik özelliklerine baktığımızda, 11. nesil Intel işlemci, entegre GPU, tercihe bağlı NVIDIA GeForce MX450 GPU, sRGB renk uzayının yüzde 100'ü 1080p ekran çözünürlüğü ve kamera gibi özelliklerin MateBook D 14 ile aynı olduğunu görüyoruz. Bu bilgisayarı diğer modelden ayıran şeyler, ağırlık ve ekran boyutu. 15 inç ekrana sahip dizüstü bilgisayar, 1.56 kilogram ağırlığında.

Huawei yetkilileri, yeni dizüstü bilgisayarlarını Çin pazarında satışa sundular. Ancak bu dizüstü bilgisayarların başta Türkiye olmak üzere diğer ülke pazarlarına ne zaman gireceği henüz belirli değil. Bunca özellikleri bulunan dizüstü bilgisayarların fiyatları ise şu şekilde açıklandı;