Samsung, ikisi bir arada yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book Flex 2'yi duyurdu. S Pen desteği, iki farklı ekran boyutu seçeneği ve güçlü sayılabilecek GPU'larla gelen dizüstü bilgisayar, fiyatıyla ise can yakacak türden.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı Galaxy Book Flex 2'yi duyurdu. İki farklı ekran seçeneğiyle gelen, hem tablet hem dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen ürün, fiyatıyla çok can yakacak olsa da sunduğu özelliklerle pek çok tüketiciyi etkilemeyi başarabilir.

Samsung'un en yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı Galaxy Book Flex 2, 13,3 ya da 15,6 inç ekran ile satın alınabiliyor. Dokunmatik özellikli QLED panele sahip olan dizüstü bilgisayar, tüketicilere FHD+ çözünürlük sunuyor. Sahip olduğu menteşeler sayesinde 360 derece dönebilen ekran, S Pen desteğiyle de benzersiz bir deneyim sunuyor.

Samsung Galaxy Book Flex 2 işte böyle görünüyor

Dizüstü bilgisayarın iç donanımına baktığımızda, Intel'in 11. nesil i5 ve i7 işlemcilerini görüyoruz. 16 GB'a kadar LPDDR4X RAM desteğine sahip olan Galaxy Book Flex 2, depolama açısından 1 TB'ye kadar SSD ile yapılandırılabiliyor. 13,3 inç ekranlı versiyonu tercih eden tüketiciler Intel Iris Xe GPU ile karşılaşırken, 15,6 inç boyutlu versiyon NVIDIA MX450 GPU'ya ile karşımıza çıkıyor.

Samsung'un yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı, iki adet 5 wattlık AKG hoparlöre sahip. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarda parmak izi okuyucu sensör ile görüntülü görüşmelerin yapılmasını sağlayan 13 MP'lik bir kamera da bulunuyor. Cihazın sahip olduğu 69.7 Wh'lik batarya ise kullanıcılara yeterli kullanım süresi sunuyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarları, mistik siyah ve mistik bronz renklerde satın alınabilecek. Tüketiciler, Galaxy Book Flex 2'ye 1.680 dolar (yaklaşık 13 bin TL + vergiler) başlangıç fiyatıyla sahip olabilecekler. Ekran boyutu, RAM ve depolama seçeneklerinin en üst seviyede tercih edilmesi durumunda ödenmesi gereken tutarsa 2.580 dolara (yaklaşık 20 bin TL + vergiler) yükselecek. Bunların yanı sıra bir tüketici, Galaxy Book Flex 2'nin 5G destekli versiyonuna sahip olmak isterse, minimum 2.500 dolar (yaklaşık 19.300 TL + vergiler) ödemesi gerekecek.