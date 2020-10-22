Huawei, Yeni Nesil Kablosuz Hoparlörü 'Sound'u Tanıttı

Huawei, akustik alanının önde gelen isimlerinden Devialet ile birlikte geliştirdiği yeni kablosuz hoparlörünü duyurdu. Yeni hoparlör, premium hoparlör pazarında çok ses getirecek.

ABD ambargoları ile başı belada olan Huawei, farklı pazarlarda yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Firmanın tanıtılan son ürünü ise Devialet ile birlikte geliştirdikleri üst düzey kablosuz hoparlör sistemi oldu.

İki firma daha önce de 2019 yılında Huawei Sound X için güçlerini birleştirmişti. Firmanın piyasaya çıkan ilk premium kablosuz hoparlörü olan bu cihaz, yüksek kaliteli ses çıkışını tüm kullanıcıların erişebileceği hale getirmişti.

Huawei ve Devialet’ten yeni ortaklık

Yeni nesil Huawei Sound, iki dev arasındaki ortaklığın son ürünü oldu. Son dönemde firmanın bütün yüksek ses çıkışına sahip hoparlörlerinde daha iyi ses derinliği için Devialet patentleri kullanılmıştı. Yeni versiyon görece daha küçük olmasına rağmen geliştirilmiş tüm gövde ses derinliği teknolojisiyle geliyor.

Yeni nesil üründe 4 hoparlörlü akustik tasarım kullanılıyor. Bu hoparlörlerden biri 40 wattlık woofer olurken diğer üç hoparlör ise 5 watt güce ihtiyaç duyuyor. İki pasif radyatörün karşılıklı geri dönen ses dalgalarını bastırarak temiz bir ses çıkışı sağladığı Devialet tasarımı sayesinde hoparlörler, gösterişsiz yapısını göz ardı etmeyi sağlayacak ses kalitesine erişiyor.

Yeni teknoloji sayesinde hoparlörlerden çıkan seste titreşim oldukça az, bozulma da düşük oluyor. 90 desibele kadar olan ses ihtiyaçları bu sistem sayesinde yüksek kalite ile çözülebiliyor. Daha yüksek desibelde ise bozulma kendini göstermeye başlıyor.

Bası hissetmek

Her zaman için güçlü basslara sahip olan Huawei hoparlörlerin bu özelliği yeni nesilde de korunuyor. Yeni 1 woofer + 2 pasif birim yapısı sayesinde hem woofer hem de pasif radyatörleri kontrol edebilmek mümkün oluyor. Böylece düşük desibellerde bile basları güçlü şekilde duyabilmek mümkün hale geliyor.

Yeni sistemde her biri 120 derece açıya sahip 3 hoparlör yer alıyor. Bu sistemde hoparlörler birbirleriyle etkileşime geçerek, dinleyici konumunu saptıyor ve optimal deneyim için kendilerini kalibre edebiliyor. Ayrıca sistemde dört farklı ses efekti de bulunuyor.