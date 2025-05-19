Huawei, katlanabilir ekranlı ilk dizüstü bilgisayarı MateBook Fold'u tanıttı. MateBook Fold, 18 inç katlanabilir ekranı, karbon fiber destekli yapısı ve HarmonyOS 5 işletim sistemiyle dikkat çekiyor. Üç farklı renk seçeneği ile gelen yeni dizüstü bilgisayar modelinde Huawei’nin kendi geliştirdiği işlemci yer alıyor.

Huawei, düzenlediği etkinlikte katlanabilir ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayar modeli olan MateBook Fold Ultimate Design’ı tanıttı. Katlanabilir yapısıyla öne çıkan model, aynı zamanda şirketin kendi geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS ile çalışan ilk dizüstü bilgisayarı olma özelliğini taşıyor.

MateBook Fold, açıldığında karşımıza 18 inçlik geniş bir ekran ile çıkıyor. 3.3K çözünürlüğe ve 4:3 en-boy oranına sahip bu ekran, katlandığında 13 inçlik daha kompakt bir dizüstü formuna dönüşüyor. LTPO OLED teknolojisi sayesinde hem görüntü kalitesi yüksek hem de enerji tüketimi daha verimli.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design özellikleri

Cihazda Huawei'in bugüne kadarki en büyük menteşe sistemi kullanılmış. 285 mm uzunluğundaki bu yapı, katlama sırasında daha akıcı ve sağlam bir deneyim sunuyor. MateBook Fold’un kalbinde ise Huawei’nin kendi geliştirdiği işlemci yer alıyor. Yeni model HarmonyOS 5 işletim sistemiyle geliyor ve bu sürüm, özellikle Huawei ekosistemindeki diğer cihazlarla daha kolay iletişim kurabilmesi için geliştirilmiş.

Aynı anda dört farklı cihaza bağlanabiliyor ve dosya aktarım hızının 160 MB/s’ye kadar çıkabildiği söyleniyor. Arayüzde yer alan çoklu dokunmatik hareketler sayesinde ekranın farklı bölümleriyle aynı anda etkileşim kurmak da mümkün.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design teknik özellikleri

Depolama 1 TB / 2 TB SSD Bellek 32 GB WiFi / Bluetooth WiFi 6 / Bluetooth 5.2 Batarya Lithium polymer Batarya Kapasitesi 74.69 Wh (rated) Kamera 8 MP ön kamera Ses 6 hoparlör, 4 mikrofon

Huawei MateBook Fold Ultimate Design fiyat bilgisi

Fiyat tarafında ise MateBook Fold’un 32 GB RAM ve 1 TB depolama sunan versiyonu Sky White ve Cloud Blue renk seçenekleriyle 3.300 dolar etiketiyle geliyor. Daha fazla depolama isteyenler için 2 TB’lık Forged Shadow Black versiyonu da mevcut; onun fiyatı ise yaklaşık 3.720 dolar. Şimdilik sadece Çin’de ön siparişe açılmış durumda. Kısa süre içeriisinde dünya çapında satışının gerçekleşmesi bekleniyor.